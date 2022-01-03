Стратегия Президента Ильхама Алиева на благо всего региона

Автор: Лейла Таривердиева

Возрождение освобожденного от тридцатилетней оккупации региона - процесс сложный и долгий. Определенную часть пути Азербайджан, благодаря грамотному руководству Президента Ильхама Алиева, уже прошел, решив ряд первостепенных задач. Строятся дороги, прокладываются линии коммуникаций, восстанавливается и совершенствуется энергоснабжение, началось строительство населенных пунктов, утверждены генпланы восстановления Шуши и Агдама, в Зангилане создается первое "умное село". Объем работ очень большой, требующий расширения транспортно-логистической сети.

Одна из задач, которые сегодня успешно решаются, - это обеспечение воздушного сообщения, что очень важно, учитывая невозможность ускоренного строительства наземных магистралей из-за тотального минирования армянами районов в период оккупации. Перевозки грузов и пассажиров в этих условиях - самый безопасный, быстрый и эффективный путь.

Работы по созданию воздушных гаваней на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются.

На состоявшемся недавно заседании Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях были озвучены некоторые подробности работ, ведущихся по строительству карабахских аэропортов.

Так, было отмечено, что уже очищена от мин территория, предназначенная для взлетно-посадочной полосы Зангиланского аэропорта, началось строительство объекта. Идут работы в направлении определения места расположения Лачинского аэропорта, подготовлены соответствующие схемы, создается база для начала строительства.

Огромным достижением является открытый 26 октября Физулинский аэропорт. Его запуск был событием чрезвычайной важности. Хотя здесь совершаются пока что только чартерные рейсы, но свое предназначение новая воздушная гавань уже начала оправдывать. Так, накануне Дня Победы, 7 ноября, здесь приземлился самолет с гостями VIII Глобального Бакинского форума. Участники форума направлялись в Шушу, и лучшего маршрута для того, чтобы попасть в культурную столицу Азербайджана не существует. Из аэропорта гости погрузились на автобусы и вскоре по новопостроенной Дороге Победы доехали до Шуши.

Воздушное сообщение позволило значительно сократить путь в освобожденный регион, и нет сомнения, что после того, как будут отстроены города и села и сюда вернутся люди, жители Карабаха еще не раз будут благодарить главу государства за такую инициативу.

Первая воздушная гавань на освобожденных территориях была построена в рекордно короткие сроки и, как утверждают специалисты, с высоким качеством и на уровне передовых мировых стандартов.

В начале января этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующие распоряжения, и уже 14 января состоялась церемония закладки фундамента будущего аэропорта. К началу августа были готовы современная взлетно-посадочная полоса и перрон, а 5 сентября в аэропорту Физули приземлился первый самолет - один из крупнейших грузовых лайнеров, Boeing 747-400 азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines. Этим бортом впервые по воздуху в Карабах были доставлены грузы. В тот же день в Физули совершил посадку Airbus A340, носящий название "Карабах", который доставил к месту событий журналистов и представителей различных структур.

Торжественное открытие Международного аэропорта Физули состоялось 26 октября с участием Президентов Азербайджана и Турции.

Таким образом, современный аэропорт был построен в Физули менее чем за десять месяцев. Это рекордные сроки, не перестающие удивлять зарубежных экспертов и специалистов. Аэропорт уже получил статус международного и открыт для международных полетов. Кроме того, аэропорту Физули присвоен и утвержден код Международной организации гражданской авиации (ICAO) - UBBF, присвоен трехбуквенный код международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), состоящий из букв латинского алфавита - FZL. Присвоенный индивидуальный код связан с названием города, в котором расположен аэропорт - Физули. Коды аэропортов IATA имеют большое значение для пассажирских перевозок, они используются авиакомпаниями, агентствами по продаже авиабилетов, международными системами бронирования билетов и т.д.

В аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров и шириной 60 метров, полностью оснащенная инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической, первичной и вторичной радиолокационной системой для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ICAO. Площадь перрона составляет 60 тыс. квадратных метров, он рассчитан на стоянку 8 воздушных судов.

Вышка Управления воздушным движением (УВД) оснащена автоматизированными системами, что позволит начать полеты в Физулинский аэропорт в соответствии со стандартами ICAO и IATA.

Аэропорт в Физули построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами, он может принимать любой тип самолетов. Здесь смогут приземляться и взлетать в том числе широкофюзеляжные самолеты. Кстати, российская авиакомпания "ИрАэро" уже получила разрешение от Росавиации на полеты в направлениях Москва-Физули и Москва-Загатала с частотой дважды в неделю по каждому из них

Физулинский аэропорт расположен в 100 километрах от Шуши и в 300 километрах от Баку.

В начале этого года Президент Ильхам Алиев заявил о планах по строительству еще нескольких аэропортов на освобожденных территориях. Речь шла о выборе между Лачином и Кяльбаджаром. Однако чрезвычайно сложный рельеф Кяльбаджарского района определил выбор в пользу Лачина.

17 августа Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента международного аэропорта в Лачине. Такая "задержка" сроков связана с продолжительным выбором места. Лачинский район имеет сложный горный рельеф, поэтому выбор территории под подобный объект занял достаточно времени. Под аэропорт была выбрана территория села Горчу, откуда до города Лачин всего 30 километров. Село имеет удобное расположение, расстояние до города Лачин отсюда составляет чуть более 30 километров, до Кяльбаджара - чуть более 60 километров, а до Шуши - всего 70-ть.

Взлетно-посадочная полоса лачинского аэропорта, как и всех аэропортов Карабаха, составит 3 километра, что позволит ему принимать все типы воздушных судов.

Как сказал глава государства, выступая после церемонии закладки аэропорта, решение о строительстве такого объекта в Лачине стало для многих неожиданностью: "Некоторые считали это чудом, потому что в советское время в этом регионе - в Кяльбаджар-Лачинской зоне никогда не было аэропорта. Именно по этой причине - поскольку это могло быть очень дорогим проектом и невозможно было найти подходящее место. Но мы делаем это. Независимое Азербайджанское государство способно и на это, у нас есть для этого и технические возможности, и финансовые возможности, и сильная воля. Этот аэропорт будет строить азербайджанская компания. И это очень радует, потому что активная работа на освобожденных территориях местных компаний является одним из важных факторов".

Запуск аэропорта в Лачине даст толчок социально-экономическому развитию региона, послужит росту туристического потенциала.

Лачинский аэропорт предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. А еще раньше, в 2022 году ожидается завершение еще одной карабахской воздушной гавани - Международного аэропорта Зангилан.

Зангиланский аэропорт был заложен с участием первых лиц страны 27 апреля этого года. На церемонии Президент Ильхам Алиев сказал: "Географическое расположение Зангиланского района и имеющиеся здесь возможности, естественно, создают возможности для превращения Зангилана в международный транспортно-логистический центр. Не случайно аэропорт будет построен именно в Зангилане. Потому что, глядя на географическое положение, каждый может видеть, что третий международный аэропорт, который будет построен в Физули, Зангилане и затем в Лачинском районе, будет охватывать весь Карабах и восточную зону Зангезура, включая Зангилан".

Строительство аэропорта ведет азербайджанская компания ООО "AzVirt". В настоящее время продолжается прокладка взлетно-посадочной полосы.

Посещая Зангиланский район в годовщину его освобождения, Президент Азербайджана ознакомился с ходом работ по строительству аэропорта.

"Вам известно, что в советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны, потому что отсюда проходит Зангезурский коридор, строится железная дорога, автодорога Горадиз-Агбенд. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого", - сказал глава государства на встрече с общественностью.

Отметим, что импорт товаров, предназначенных для строительства аэропортов в Карабахе, освобожден от таможенных пошлин. Данное решение сохранит силу до января 2024 года.

Таким образом, можно с полным правом говорить о том, что благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, умеющему видеть перспективу, Карабах сегодня расправляет крылья. В прямом смысле этого слова. Новые аэропорты станут крыльями освобожденного Карабаха. Наличие современной воздушной гавани - это признак прогресса и развития, и только по этому пути идет Азербайджан. Физулинский аэропорт уже превратился в своеобразный символ развития освобожденных территорий, демонстрирующий, что мы вернулись на свои земли всерьез и навсегда.

СПРАВКА: Помимо аэропорта в Физули на сегодняшний день в Азербайджане действуют шесть международных аэропортов - в Баку (GYD), Гяндже (GNJ), Нахчыване (NAJ), Габале (GBB), Лянкяране (LLK) и Загатале (ZTU). Кроме перечисленных аэропортов в Азербайджане предоставляют авиационные услуги аэропорт в Евлахе и база вертолетной авиакомпании ASG Helicopter Services (ZXT) в абшеронском поселке Забрат.