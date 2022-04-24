Армянские реваншисты пытаются угрожать Азербайджану

Автор: Мехти Ахмедзаде

Живующие мыслями о невозможном реванше армянские радикалы активизировались после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву и пытаются угрожать Азербайджану в надежде сорвать положительные для всех процессы на Южном Кавказе. Свои никчемные угрозы они публикуют через принадлежащие им Телеграм-канализации, занимающиеся лишь фейкометством.

Так, например, в одном из таких армянских каналов были озвучены мысли о том, что "армяне не смогут смириться с несправедливостью и предательством". Живующие иллюзиями утверждают, что им "необходимо сменить Пашиняна, поставить реального сильного политика, с лидерскими качествами, опытом и связями, сейчас Армении только такой человек нужен".

Реваншисты надеятся на то, что новый лидер Армении и новое правительство признают юридически недействительным трехстороннее заявление и откажутся работать по нему, якобы "правовых оснований для этого масса". Далее они хотят развязать новую войну и вновь оккупировать освобожденные территории Азербайджана.

Самое смешное еще и то, что огласив этот невыполнимый т.н. "план", армяне успели еще и посягнуть на территории России (Дагестан), Грузию и Ирана. Обкуренные реваншисты считают, что в таких границах должен быть их мифический, несуществующий "арцах".

Абсурд на этом не останавливается. Оккупировав и Дагестан, ревашинсты собираются подписать договор с РФ о военном союзничестве, как ни в чем не бывало, будто Россия спокойно отнесется к армянским претензиям на ее территорию и подарит им Дагестан.

За этот послевоенный период мы слышали и читали много глупых и идиотских заявлений, звучавших из Армении, но на этот раз реваншисты своей больной фантазией переплюнули самих себя.

Потерявшие связь с реальностью радикалы совсем не задумываются о том, что данный "план" просто невыполним.

Во-первых, непонятно с какой такой армией ревашинсты пытаются угрожать войной Азербайджану. Армянская армия разгромлена в пух и прах. Прошло 2 года и никакие реформы в ней не были произведены. Министры и главы генштаба меняются как перчатки, а денег на новое вооружение нет и не будет, ибо экономика с каждым днем все больше пробивает дно. Очередная война приведет лишь к исчезновению полностью зависящей от России третьей Республики Армения. Два раза со своими т.н. "республиками" не справились. Не надо вспоминать известную поговорку "Бог любит троицу" и делать одни и те же ошибки в третий раз.

Во-вторых, кто является "реальным сильным политиком и лидером" для Армении? На кого намек? На владельца этих армянских Телеграм-канализаций, лузера Робика Кочаряна, который и есть первая причина поражения Армении? Второй президент РА создал криминальный круг и мафию вместе с третьим, разграбил армянскую армию, экономику, привел их в никчемное и мертвое состоянии. Кочарян не остановился на этом. Пытаясь удержаться у власти, он приказывал убивать своих же граждан. Это какого уровня негодяем надо быть, чтобы вопреки позорной капитуляции народ вновь выбрал Пашиняна с мыслью "пусть остается, но лишь бы не Роб".

В-третьих, кто бы ни пришел к власти в Армении, отказаться от трехстороннего заявления по Карабаху невозможно. Об этом говорил даже сам недалекий Пашинян. Сегодня в Армении началась и продолжается новая волна протестов, оппозиция и разочарованные всем и вся граждане требуют отставки нынешнего правительства, которое якобы не имело права заключать мир без ведома парламента и общества. Будто после отставки премьер-министра тот, кто придет ему на смену, может отправить положивший конец войне документ в мусорное ведро, а условия мирного процесса рассматриваются как личные обязательства Пашиняна, а не обязательства Армении.

Продвигающие идею "аннулирования" обкуренные реваншисты не понимают, что армянскому народу грозит в очередной раз стать жертвой авантюристов от политики, и на этот раз с очень тяжелыми последствиями.

Волевое решение вопроса деоккупации азербайджанских территорий и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта приняли заинтересованные региональные игроки - Россия, Турция и Азербайджан. Республика Армения в этом процессе участвовала только как проигравшая сторона и подписала вместе с Россией и Азербайджаном трехстороннее заявление. Никакая международная организация и никакой международный суд не компетентны отменить соглашение, подписанное лидерами трех стран.

В соответствии с международным правом от имени государства без дополнительного предоставления полномочий имеют право подписывать международные договоры (соглашения) глава государства, глава правительства (премьер-министр) и министр иностранных дел. Все остальные должностные лица могут подписывать международные документы от имени государства только после получения соответствующих полномочий. Следовательно, глава армянского правительства - премьер-министр Никол Пашинян имел все полномочия для подписания трехстороннего заявления.

Данный документ вступил в законную силу и реализуется с 10 ноября 2020 года. А это означает, что с этого момента наступили определенные правовые последствия, связанные с обязательствами государств-участников заявления, в том числе и Армении. Выход из данного международного документа означает ее отказ от выполнения взятых на себя международных обязательств и, следовательно, нарушение прав других государств-участников данного заявления, что должно повлечь ответственность Еревана за невыполнение своих обязательств. Всем, кто требует от Пашиняна отозвать свою подпись под заявлением или же рассчитывает аннулировать документ после его отставки, необходимо это знать.

Сторонникам пересмотра заявления следует четко представлять, что отказ армянской стороны от выполнения своих обязательств приведет, в свою очередь, к освобождению от обязательств России и Азербайджана. А это означает возвращение к ситуации, когда появится возможность 1) у России - прекратить (свернуть) миротворческую миссию; 2) у Азербайджана - в полной мере выполнить 4 резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года; 3) у мирового сообщества - окончательно избавиться от армянского фашизма.

Ни о каком возврате Республике Армения освобожденных Азербайджаном от ее оккупации территорий и речи, естественно, быть не может. Подобные мысли могут вызвать лишь улыбку и недоумение. Пожалуй, это уникальный случай в истории, когда оккупант требует вернуть под его оккупацию территории соседнего государства. Международное право пока еще никто не отменял, и армянам лучше перестать смешить мир.

Любая попытка агрессии в отношении Азербайджана, который выступает за мир в регионе, закончится для реваншистов все тем же - "Железным кулаком" по башке. Оккупировать наши исторические земли вам уже никогда не удастся, хоть бейтесь головой об стену.