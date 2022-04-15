Как в Армении "ежика рожали": вопли реваншистов на фоне катастрофы страны-лузера

Автор: Акпер Гасанов

Есть часто употребляемая в качестве ироничного синонима словосочетания "Сизифов труд" фраза про "роды ежика". Как эти самые "роды ежика" выглядят на конкретном примере, продемонстрировала газета "Голос Армении". Понятно, что название это было взято с целью появления у читателей аналогии с "Голосом Америки". Ничего иного от страны потомственных плагиаторов и ждать не стоило.

Другое дело, что тут, как в поговорке о том, что на сарае всякое может быть написано, но там дрова лежат. Соответственно газета, созданная путем ребрендинга печатного органа Компартии Армянской ССР не способна публиковать правду. Ее "потолок"- тексты в стиле советской пропаганды про "загнивающий Запад" и "рост интереса мировой трудящихся всего мира к происходящим в Стране Советов событиям". Вот в таком стиле и была написана, прости Господи, статья в этом, издании.

Оно решило коснуться "позорнейшего в новейшей истории Армении выступления Пашиняна в парламенте, вызвавшего буквально взрыв возмущения и негодования в армянском обществе". Он, напомню, заявил, что "нынешнее правительство Армении открывает путь, чтобы вывести армянский народ из состояния жертвенного агнца", что оно открывает "открываем пространство, путь для Республики Армения к сохранению государственности".

В целом, суть речей армянского премьера сводилась к необходимости соблюдать нормы международного права, уважать территориальную целостность соседних стран, отказаться от идей реваншизма, ибо это путь к новой войне и к новому, очевидному поражению РА, а значит к гибели тысяч ее военнослужащих с последующим, совершенно очевидным риском утраты государственности. Это был запоздалый, но трезвый анализ существующих реалий.

И нет ничего удивительного в том, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар горячо приветствовал позицию Пашиняна. "Важная и дальновидная речь премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в Национальном собрании. На пути к всеобъемлющему урегулированию остается много проблем, но важно двигаться вперед. Армения пользуется поддержкой ЕС в поисках справедливого мира", - написал он в своем Твиттере.

Но финансируемые армянскими реваншистами, в первую очередь представителями прежней армянской власти СМИ, депутаты от армянской оппозиции , а это представители партий и блоков, возглавляемых вторым и третьим президентами РА Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, оперативно принялись "рожать ежика". Особенно усердствовали члены секты поклонников Саргсяна. Ведь именно его Пашинян назвал архитектором второй карабахской войны.

Именно у них эстафету приняла газета "Голос Армении", которую, судя по привычной тональности публикаций, давно пора переименовать еще раз, теперь уже в "Вопль Армении". А иначе и не назовешь прочитанное. Тут тебе и горькое признание того, что "после встречи в Брюсселе все уже было очевидно" и поведение в стиле куртизанки, услугами которой попользовались и не заплатили, выразившиеся в обиженной фразе "да, ЕС и раньше давал множество поводов для обвинений в отходе от собственных фундаментальных ценностей и принципов".

И бесполезные, бессмысленные напоминания о том, что обе палаты парламента крупнейшего государства-члена Евросоюза - Франции еще в декабре 2020 года, сразу после войны, признали независимость "Республики Арцах". С последующим вопросом: как быть теперь с этим признанием - аннулировать принятые Сенатом и Национальным собранием Франции документы, поскольку они не "важные и дальновидные", а вот речи предателя Пашиняна, ведущие к новому геноциду армян, - "важные и дальновидные"?

Смешной вопрос. Потому, что обе палаты парламента Франции могут принимать любые резолюции, вплоть до объявления унитазов , которые армянские оккупанты уносили, убегая с освобожденных территорий, элементами исторического наследия армянского народа. Важна позиция официального Парижа. А она состоит в том, что Франция признает территориальную целостность Азербайджана. Стало быть, ответов на вопрос, что делать с резолюциями двух палат французского парламента может быть много. Включая предложение использовать их в гигиенических целях.

Но мыслить, при этом, нужно все же шире и глубже. Потому, что дело вовсе не в Николе Пашиняне, не в ЕС. Дело в новых реалиях, которые уже сложились, что бы не писали армянские пропагандисты на подсосе у реваншистов. А они таковы, что над Арменией совершенно очевидно сгущаются тучи. И вовсе не случайно Госдеп США официально обвинил Армению в совершении военных преступлений.

Обвинение содержится в докладе Госдепа по ситуации с правами человека за 2021 год - "2021 Country Reports on Human Rights Practices". В разделе, посвященном Армении, указывается, что в 2020 году вооруженные силы этнических армян пытали и убивали раненых азербайджанских военнопленных. Также напомню, что в бюджетной заявке Белого дома на 2023 финансовый год, опубликованной недавно администрацией Байдена, содержался призыв выделить всего 24 миллиона долларов США на помощь Армении , при этом обнулив сумму , выделяемую на помощь карабахским сепаратистам.

Так что и в США кардинально поменяли отношение к Армении. Плюс, России сейчас тоже уж точно не до своего "форпоста на Кавказе". Что остается? Китай? Так и ему Армения даром не нужна. Потому, что это страна-банкрот, страна-лузер. И это та самая реальность, о которой говорит Никол Пашинян, предлагая исходить из нее, дабы двигаться дальше. Но его обвиняют в предательстве, в капитуляции. Стоит ор и вопль. Посредством которого реального положения дел в РА не исправить, а вот усугубить и ускорить крах этого государства, безусловно, можно.