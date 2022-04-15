Официальное признание новых реалий: как менялась позиция Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

В большой политике не бывает внезапной, кардинальной смены позиции со стороны государств, имеющих долгий, затяжной, кровопролитный конфликт. Это аксиома, вспомнив о которой нужно оценивать последние громкие, на первый взгляд, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в многострадальном Национальном Собрании РА.

Никол Воваевич традиционно занят манипуляцией и игрой во "внезапное прозрение". Действительно, международное сообщество четко говорит Армении, что быть единственной страной в мире, не признающей территориальную целостность Турции и Азербайджана, представляет большую опасность не только для Карабаха, но и для Армении.

Но говоря "а", нужно говорить и "б". Такое положение вещей имело место не "сегодня", как утверждает Пашинян, а все годы, на протяжении которых 20% территорий Азербайджана находились под армянской оккупацией. Ни одно государство мира не признало за эти годы "независимости" так называемого "второго армянского государства".

Другое дело, что ни одно государство мира, включая страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, предпочитало исходить из устраивающего официальный Ереван статуса-кво, при котором велись бесконечные переговоры между Азербайджаном и Арменией, но при этом РА не выполняла 4 резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, не выводила свои оккупационные войска с наших земель.

Более того, никаких санкций против страны-оккупанта наложено не было. Ни одной! И тут имеет смысл указать на живучесть пресловутых "двойных стандартов", о которых Президент Азербайджана Ильхам Алиев упомянул во вторник, выступая на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года. Действительно, за аннексию Крыма против России оперативно были введены международные санкции.

Насколько они были жесткими - тема отдельной дискуссии. Сейчас же, после начала конфликта Украины, против России введены реально жесткие, сильные, обрушивающие ее экономику санкции. Так вот против Армении не было ни мягких, ни жестких санкций. И именно поэтому у официального Еревана сформировалось обманчивое мнение о том, что можно до бесконечности проводить политику имитации переговоров.

По той же причине, нынешнее руководство РА, лично Никол Пашинян позволил себе перейти все возможные "красные линии", сделав провокационное заявление о том, что "Карабах - это Армения и точка". Тогда армянский премьер почему-то не вспоминал о том, что Армения является единственной страной в мире, не признающей территориальную целостность Азербайджана.

Он тогда не позволял себе заявления о том, что де-юре Армения признала территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана, ратифицировав Соглашение о Содружестве Независимых Государств 1992 года, что является частью национального законодательства Республики Армения. Нет, он тогда он был "ястребом", тогда он искренне поверил, что ему все сойдет с рук.

Он просчитался. Как просчитались и молчаливые покровители оккупации азербайджанских земель со стороны Армении. Наша армия, в ходе 44-дневной войны, разгромив Вооруженные Силы противника, создала новый статус-кво. Были освобождены Шуша, Физули, Джабраил и другие районы, города, села нашей страны. Пашинян, понимая последствия дальнейшего своего упорства, вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года.

Он капитулировал. Вопрос был лишь в том, когда, каким образом он сумеет объяснить гражданам своей страны новые реалии в их полном объеме. Безусловно, он пытался "маневрировать". Но, это были жалкие и бессмысленные попытки. В том числе и потому, что Азербайджан, после победы в 44-дневной войне, продолжает экономически развиваться и укреплять свою армию, тогда как Армения стремительно катится вниз по наклонной. Это уже страна-лузер, на спринтерской скорости несущаяся к окончательному политико-экономическому банкротству. У нее нет поддержки на мировой политической арене, у нее нет средств на выползание из экономической ямы. Она не способна закупать самые современные образцы вооружений, укреплять армию. Получается замкнутый круг.

Он сложился не сегодня. Но в итоге, мы услышали от Пашиняна громогласное признание справедливости, обоснованности требований официального Баку. Армянский премьер огласил принципы мирного договора, заключаются в следующем: взаимное признание суверенитета друг друга, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, политической независимости, признание отсутствия территориальных претензий друг к другу, фиксация де-юре обязательств не предъявлять друг другу аналогичные требования в будущем.

Это ровно то, на чем всегда настаивал официальный Баку. Это то, что всегда отказывался принимать официальный Ереван. Это то, что Армения в конечном итоге вынуждена принять. Да, в РА ожидаемо начала истерику оппозиция. Да, армянское общество переживает очередной шок. Но, это их проблемы. И их последний шанс на выход из тоннеля, в конце которого не видно света. Он появится только после того, как Армения перейдет от слов к делу, начав реализацию принципов мирного договора.