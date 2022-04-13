Пашинян снова заговорил об отказе от претензий к Азербайджану

В представлениях Азербайджана об основных принципах мирного соглашения нет ничего неприемлемого для Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Никол Пашинян заявил во время своего выступления в Национальном собрании 13 апреля, представляя итоги реализации программы правительства в 2021 году.

Никол Пашинян сообщил, что 10 марта одна из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ передала Армении представления Азербайджана об основных принципах мирного соглашения.

"Эти принципы следующие:

Взаимное признание и уважение суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, политической независимости друг друга;

Констатация отсутствия территориальных претензий друг к другу и де-юре обязательств по не выдвижению подобных требований друг к другу и в будущем;

Взаимное обязательство не создавать угрозы применения силы для безопасности, территориальной целостности или политической независимости в межгосударственных отношениях, не предпринимать действий, не соответствующих целям ООН;

Делимитация и демаркация границ и установление дипломатических отношений;

Разблокирование транспортных и других коммуникаций, создание новых коммуникаций и сотрудничество в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Мы оперативно обсудили эти предложения и признали, что в них нет ничего неприемлемого для Армении, тем более, что де-юре Армения признала территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана ратифицировав еще в 1992 году Соглашение о формировании Содружества Независимых Государств, и это признание и сегодня является частью нашего внутригосударственного законодательства", - отметил Никол Пашинян.