Европа нуждается в Азербайджане как никогда

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

Приближается зимний сезон и газовый вопрос начинает всё сильнее озадачивать Европу. Санкции, наложенные на импорт российских энергоресурсов в связи с войной в Украине, еще больше увеличили потребность Евросоюза в азербайджанском газе. Учитывая заявления ряда крупных стран-экспортеров о невозможности помочь Европе с поставками газа, значение Азербайджана в качестве обеспечителя коллективной энергетической безопасности Европы возрастает кратно. Это стало возможным благодаря продуманной внешней политике и успешной энергетической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Принципиальный подход главы государства к системе международных отношений, его стратегическое видение и взвешенный политический курс превратили Азербайджан в одного из самых надежных энергетических партнеров Европы.

Современная энергетическая карта мира имеет не только экономическое, но и большое значение с точки зрения влияния на формирование новых политических конфигураций. Удовлетворение современных экономических требований тесно связано со стремительным развитием промышленности. Поэтому сколько бы ни велись разговоры об альтернативных источниках энергии, перед странами мира все еще стоит серьезная потребность в нефти и газе. Эта реальность побуждает крупных потребителей энергии, в частности, европейские страны, устанавливать взаимные эффективные и долгосрочные партнерские отношения с производителями энергоресурсов. В этом смысле Азербайджан, около 70% территории которого имеет запасы нефти и газа, занимает уникальное положение.

Развитие партнерских отношений с Европейским Союзом является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. ЕС остается основным торговым партнером Азербайджана. На нашу страну приходится 2/3 товарооборота стран Южного Кавказа с ЕС. Среди стран ЕС крупнейшими торговыми партнерами Азербайджана являются Италия ($1,445 млрд. или 30,5%), Германия ($768,7 млн. или 16,25%) и Великобритания ($449,71 млн, или 9,5%). ЕС, в основном, экспортирует в Азербайджан машиностроительное и транспортное оборудование, в то время как ключевую долю экспорта Азербайджана в ЕС занимает нефтегазовая продукция.

В настоящее время треть государств-членов ЕС считают Азербайджан своим стратегическим партнером, что является немалым достижением страны, не являющейся частью Европейского Союза. В то же время это создает дополнительные возможности для более широкого сотрудничества. Неслучайно сегодня Азербайджан считается одним из надежнейших поставщиков энергоресурсов в Европу. Наличие долгосрочных, предсказуемых и доверительных отношений сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и ЕС имеет большое значение не только для региона, но и в более глобальном смысле. "Партнерство между Европейским Союзом и Азербайджаном не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Напротив, это партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве", - отметил председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе прошлогодней совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

18 июля Президент Ильхам Алиев и председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. В своем выступлении на церемонии подписания Президент Ильхам Алиев отметил, что начатые Азербайджаном и поддержанные ЕС энергетические проекты полностью меняют энергетическую карту Европы. "Мы начали с добычи нефти. Затем перешли к добыче газа. Проложили нефтепровод, соединяющий Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Конечно, Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров интегрировал системы трубопроводов, благодаря чему наш природный газ поставляется на европейский континент. Менее двух лет Южный газовый коридор работает на полную мощность. Эксплуатируются все сегменты. Мы уже видим пользу этого сотрудничества. Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда. Долгосрочное, прогнозируемое и очень надежное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, естественно, является большим достижением", - отметил глава государства.

Подписанный Меморандум еще раз подтверждает тенденцию к углублению стратегических отношений между ЕС и Азербайджаном. Интерконнектор IGB Греция-Болгария, который будет введен в эксплуатацию в октябре этого года, позволит как минимум четырем европейским странам стать покупателями азербайджанского газа.

После начала войны между Россией и Украиной Азербайджан увеличил экспорт голубого топлива в страны ЕС. В январе-августе 2022 года Азербайджан экспортировал в Европу 7,3 миллиарда кубометров газа, что означает рост в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Освобождение Карабаха и Восточного Зангезура имеет большое значение в повышении потенциала Азербайджана в качестве экспортера энергоресурсов. Сегодня многие международные аналитические центры и представители гражданского общества поражены стремительными темпами реставрационно-восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана. Что, без сомнения, вызывает у каждого азербайджанца большое чувство гордости.

После подписания Меморандума с ЕС Президент Ильхам Алиев, выступая с заявлениями для прессы, сказал, что Азербайджан обладает большим потенциалом в области производства возобновляемой энергии, и Европейский Союз высоко ценит ​это. "Мы уже приступили к процессу вложения инвестиций в ветряную и солнечную энергию. Уже провели предварительную оценку нашего потенциала. Могу сказать, что потенциал солнечной и ветряной энергии на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура составляет 9200 мегаватт. А потенциал ветряной энергии на Каспии равен 157 гигаваттам. Словом, у нас гигантские ресурсы. Кроме того, конечно же, у нас есть новые газовые месторождения, которые мы используем в предстоящие годы. Тем самым мы увеличим добычу газа. Используя возобновляемую энергию, мы обеспечим больше газа для экспорта. Это - превосходная ситуация, созданная благодаря нашим усилиям и поддерживаемая Европейским Союзом", - отметил глава государства.

Отрадно, что Азербайджан, который ЕС рассматривает как важную региональную державу с точки зрения энергобезопасности старого континента, повышает свою международную репутацию надежного партнера, поддерживающего глобальные инициативы. Как показывает развитие событий, недалёк тот день, когда Азербайджан и ЕС заключат новое всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве.

Таким образом, энергетический фактор продолжает сохранять важное место во внешней политике Азербайджана. В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева в настоящее время Азербайджан в состоянии обеспечить собственную энергобезопасность, а также играть одну из ведущих ролей в энергетической безопасности некоторых других стран. Подход Азербайджана заключается в том, что энергоресурсы должны объединять страны и народы, а не разделять их. Энергетические ресурсы должны служить региональному и международному сотрудничеству, а не разжиганию конфликтов. Интересы поставщиков, стран-транзитёров и потребителей должны совпадать, быть предсказуемыми и вести к взаимной выгоде. Это энергетическая философия, являющаяся отражением успешной внешней политики Азербайджана и нашего растущего авторитета в мировом сообществе.