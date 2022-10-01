44-дневная Отечественная война показала, кто настоящие хозяева Карабаха

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Фуада Мухтарлы о поездке Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

День памяти в Азербайджане 27 сентября еще раз обнажил простую и ясную правду о Карабахе, то есть о том, кто настоящие хозяева пропитанных кровью священных карабахских земель.

Философия любви к Карабаху проста, но сложна для понимания тем, кто не имеет ничего общего с Азербайджаном и различными народами на этой земле, кто под руководством Верховного главнокомандующего объединился и встал на защиту освобождения Карабаха.

Каждый гражданин Азербайджана, независимо от национальности, плечом к плечу в течение 44 дней сражался и проявлял доблесть за освобождение земель от армянского ига.

Когда 27 сентября, во вторую годовщину освободительной войны, вся страна поспешила почтить память шехидов второй карабахской войны, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева остались верны голосу своего сердца и отправились в пропитанные кровью священные земли Карабаха, чтобы почтить память шехидов на месте, где они стали бессмертными героями народа.

Сначала глава государства и Первая леди возложили цветы к мемориальному обелиску, посвященному 27 сентября - Дню памяти, в селе Гараханбейли Физулинского района, где мужественные сыны народа впервые стали шехидами при штурме укрепленных позиций врага. "Шехиды отдали жизнь за Родину, землю. Мы гордимся нашими шехидами. Мы гордимся нашими отважными солдатами и офицерами. Кровь наших шехидов не осталась неотомщенной, мы отомстили за них. Отомстили на поле боя. Освободили родные земли от врага, восстановили территориальную целостность нашей страны.

44-дневная Отечественная война - наша славная история. Мобилизовав все свои силы, сплотившись в единый кулак, азербайджанский народ изгнал врага с родных земель", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как подчеркнул глава государства, в те судьбоносные дни былы испытаны решимость и воля народа, и благодаря самоотверженности и героизму отважных солдат и офицеров сегодня восстанавливаются земли, стертые с лица земли заклятым врагом. "Мы гордимся нашей славной Победой. Мы также гордимся тем, как хозяева этих земель возрождаем здесь жизнь", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в Физули, отметив силу и решимость народа вернуть жизнь в Карабах вопреки всему.

С присущей лидеру дальновидностью, движимой во всех смыслах благополучием страны и надежным будущим, Президент Ильхам Алиев добавил: "Сегодня, отдавая дань светлой памяти наших шехидов, каждый из нас еще раз должен дать себе слово, обещать, поклясться в том, что мы всегда будем стоять на страже нашей независимости, на страже нашей территориальной целостности".

Призыв главы государства к народу любить и заботиться об армии напоминает нам, в какой части мира мы живем и кто наши соседи. То есть, мы и грядущие поколения должны держать порох сухим, чтобы предотвратить возможные угрозы: "Мы - счастливое поколение, что на нас выпала эта славная миссия. Мы - счастливое поколение, являющееся и свидетелями, и действующими лицами этого исторического события. Следующие поколения всегда будут гордиться этой славной миссией и историей. Мы гордимся тем, что мы дети этой земли. Мы гордимся тем, что восстановили свои права на поле боя, победили врага и отныне будем жить вечно как народ-победитель, как страна-победительница.

Мы не допустим, чтобы враг еще раз поднял голову, не допустим, чтобы еще раз создал для нас угрозу. Если мы увидим это, то незамедлительно перейдем к действию. Уверен, что в этом не будет необходимости, так как возрастающая сила нашей страны, в том числе, ее военная мощь являются гарантом нашей независимости и спокойной жизни.

Еще раз желая упокоения душ наших шехидов, должен отметить, что их светлая память навсегда останется в сердце азербайджанского народа", - отметил глава государства.