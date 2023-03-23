Госсекретарь США поставил на место проармянского конгрессмена

Автор: Мехти Ахмедзаде

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил на место проармянского сенатора, мошенника государственного масштаба Боба Менендеса, которого расследует ФБР.

В ходе слушаний, состоявшихся в комитете по международным отношениям Конгресса США, Бобик спросил Блинкена, насколько оправдана продолжающаяся поддержка США Азербайджана, аргументируя свой вопрос тем, что Баку якобы "проводит агрессивную политику в отношении Армении".

Госсекретарь в ответ объяснил проармянскому мошеннику, что существует ряд весомых и практических причин, среди которых, в частности, укрепление оперативной и функциональной совместимости.

"Военные Азербайджана, США и НАТО участвуют в миротворческих миссиях, кроме того есть протяженная граница с Ираном, которую необходимо защищать", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также выразил надежду на скорое подписание между Азербайджаном и Арменией мирного соглашения.

Непонятно, на что рассчитывал Менендес, ибо американские власти не раз показывали свою принципиальную позицию, в которой четко отмечается, что портить отношения с Баку никто не собирается. Попытки купленных армянами американских сенаторов торпедировать помощь, оказываемую Штатами Азербайджану обречены на вечный провал, но они продолжают заниматься вредительством, пустив корни в свои кресла, ради армянских гонораров.

Кстати, Бобик получает крупные взятки и пожертвования от армянского лобби по отработанной его женой схеме, которую зовут, напомним, Надин Арсланян, что говорит о многом. Именно из-за иностранного лоббирования Менендес попал под федеральное следствие.

Напомним, что в середине декабря прошлого года палата представителей Конгресса США не приняла поправки, направленные против Азербайджана, которые были предложены проармянскими конгрессменами к проекту оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. За Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA), включающий в себя оборонный бюджет в размере $858 млрд., проголосовали 350 человек. Против документа проголосовали проармянские конгрессмены - небезыстные и продажные "демократы" Адам Шифф, Фрэнк Пеллон, а также Джуди Чу и республиканец Гас Билиракис.

2 поправки к проекту были предложены Менендесом и Алексом Падиллой. 5 поправок выдвинули Джеки Шпейер, Фрэнк Пеллон, Адам Шифф и Тони Карденас. Они содержали запрет на помощь США Азербайджану.

В середине июня 2022 года года армян оставила с носом и новость американских СМИ о том, что президент Джо Байден снова обошел 907-ю поправку к Акту в поддержку свободы и в очередном финансовом году Америка сможет продолжать оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Глава Армянского национального комитета "Ай Дата" Амбарян был вне себя от возмущения, заламывал руки, не понимая, как это такое может быть, ведь армянский агитпроп старается вовсю, а американская администрация не реагирует.