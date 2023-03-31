Избирательная слепота: о предвзятости западных СМИ к Азербайджану

Центр анализа международных отношений Азербайджана опубликовал обширный отчет о предвзятом отношении к Азербайджану, в частности, искажённом освещении карабахской войны некоторыми западными СМИ, аналитическими центрами и экспертами, передает Day.Az.

Как отмечается в отчете, до распада Советского Союза армянская диаспора на Западе смогла эффективно интегрироваться в интеллектуальную, академическую, деловую и культурную элиты разных стран и занять достаточно сильные и влиятельные позиции.

"Кроме того, армянской диаспоре удалось фактически включить нарратив о виктимизации в более широкую глобальную либеральную повестку, представляя себя одним из "исторически угнетенных" народов. На кампании "признания геноцида" в течение многих лет направлялись значительные ресурсы, в том числе финансовый и человеческий капитал. Эта пропаганда привела к тому, что армянское лобби получило значительную политическую поддержку и финансовые ресурсы, которые направлялись как на военную агрессию, так и на информационную войну против Азербайджана.

Напротив, азербайджанская община на Западе была практически неизвестна до распада СССР и не имела представительства или прямого контакта с западным миром. Историческое отсутствие голоса Азербайджана привело к доминированию армянской точки зрения и ее нарративов в общественном мнении на Западе. Только после обретения независимости в 1991 году азербайджанское сообщество получило доступ к западным интеллектуальным платформам и академическим институтам, но молодое поколение азербайджанских экспертов и ученых столкнулось с серьезными проблемами из-за устоявшихся взглядов и представлений. Они часто сталкиваются с трудностями при публикации своего видения в западных академических журналах и СМИ, которые часто демонстрируют предвзятый подход к альтернативной точке зрения", - говорится в материале.

Эксперты Центр анализа международных отношений подчеркивают, что до Второй карабахской войны большая часть репортажей и комментариев о конфликте между Арменией и Азербайджаном была направлена на оправдание статус-кво и оккупации Арменией азербайджанских территорий. Так называемый "сбалансированный подход" в западных СМИ не проводил различия между агрессором и жертвой и игнорировал основные принципы международного права.

В отчете приводятся некоторые примеры предвзятого отношения к Азербайджану, в частности, искажённого освещения карабахской войны.

Во время второй Карабахской войны был проведен ряд мероприятий на Западе, на которых пропагандировали армянскую точку зрения. Например, 31 октября 2020 года Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) провел всеармянскую однодневную конференцию, на которой, как и ожидалось, было представлено проармянское, одностороннее повествование о прошлых и текущих событиях.

В другом случае Армянский центр Колумбийского университета провел 5 ноября дискуссию об освещении СМИ ситуации в Карабахе с участием пяти армян. На мероприятие не был приглашен ни один азербайджанский докладчик.

Кроме того, в рамках программы по миростроительству и правам Института Колумбийского университета по изучению прав человека 12 ноября было объявлено о запуске исследовательского проекта "Права человека и иностранная террористическая деятельность в [так называемом] "Арцахе" ("Нагорном Карабахе")". В нем содержались необоснованные утверждения о якобы развертывании исламистских террористов на стороне Азербайджана.

К сожалению, односторонний подход к событиям в армяно-азербайджанском конфликте не ограничивается только мероприятиями, проводимыми в академических кругах. Есть случаи однобокого освещения конфликта журналистами и репортерами.

Канадский "журналист" и "аналитик" Нил Хауэр активно освещал Вторую карабахскую войну с точки зрения Армении. В своих репортажах Хауэр продемонстрировал многочисленные однобокие подходы к событиям. Его репортажи основывались на таких источниках, как телеграмм-канал "WarGonzo", который признан предвзятым и ненадежным источником, вводившим армянское население в заблуждение относительно ситуации в регионе на протяжении всей войны.

Еще один псевдо-журналистом является Линдси Снелл, которая ранее работала по региону Ближнего Востока и подозревается в связях с РПК и другими связанными с ней террористическими организациями. Задержанная в 2016 году за незаконное пересечение сирийско-турецкой границы, Снелл использовует любую возможность, включая армяно-азербайджанский конфликт, чтобы отомстить Турции за свое задержание. Она односторонне освящала конфликт и даже возражала против выводов Human Rights Watch о военных преступлениях Армении, совершенных во время конфликта. Снелл также поддерживала идею "подкупа Азербайджаном Amnesty International".

Научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Майкл Рубин активно публиковал антиазербайджанские статьи в различных СМИ, особенно в National Interest и Washington Examiner. Только за ноябрь 2020 года Рубин опубликовал в этих журналах десять статей, в которых содержится откровенно односторонний подход, вводящие в заблуждение антиазербайджанские нарративы. Его материалы наполнены ложной информацией, в том числе необоснованными утверждениями о военной контроперации Азербайджана, которая проводилась на его международно признанной территории, которая в течение двадцати семи лет находилась под армянской оккупацией.

"Предвзятый и однобокий подход к Азербайджану в целом и к армяно-азербайджанскому конфликту в частности наблюдается в публикациях различных СМИ, учреждений и журналистов. Исключение азербайджанской точки зрения ставит под сомнение беспристрастность и честность этих СМИ, а также соответствующих журналистов и экспертов. Этот односторонний подход в сочетании с безразличием к правам азербайджанских внутренне перемещенных лиц породил множество неверных представлений о конфликте и подрывал усилия по мирному разрешению региональных вопросов. Поэтому крайне важно, чтобы все медиа-платформы и лица, освещающие регион и армяно-азербайджанский мирный процесс, были нейтральными и продвигали обеспечение мира, примирения и уважения международно-правовых норм", - говорится в отчете.