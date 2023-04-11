Азербайджан не позволит никому диктовать, по каким правилам ему жить

В последние недели в Азербайджане принимаются серьезные меры для обезвреживания враждебных азербайджанской государственности кругов, поддерживаемых иранской стороной. Cоответствующими службами выявляются и задерживаются лица, представляющие угрозу стабильности и безопасности республики и противоречащие ценностям и менталитету азербайджанского общества. В связи с этими фактами в адрес Азербайджана звучат обвинения в якобы притеснении верующих, наступлении на свободу вероисповедания и исламские ценности.

О том, насколько применимы к Азербайджану такие понятия, как "притеснение верующих и исламских ценностей", Day.Az побеседовал с депутатом Милли Меджлиса, членом Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президентом Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новрузом Асланом. Новруз муаллим - автор двенадцати книг, в том числе на теологические темы, в которых философски осмысляются многие вопросы и понятия.

Как сказал наш собеседник, Азербайджан - свободная страна, где каждый гражданин пользуется свободой вероисповедания. Но злоупотреблять этой свободой недопустимо.

Азербайджан уникален, он представляет собой пример того, какой должна быть современная, цивилизованная, развитая и свободная мусульманская страна. Миллионы граждан страны в священный месяц Рамазан держат пост по велению души, но при этом не являются религиозными. В моем окружении масса людей, не употребляющих алкоголь не потому, что его не продают или их за это накажут, а потому что это их убеждение. Наши граждане свободны также в выборе одежды. Каждый имеет право выбирать, одеваться ему, следуя современной моде, или придерживаться канонов, подсказываемых религиозными убеждениями. Мы действительно уникальная страна, показывающая пример толерантности и уважения к религии. Пусть это не покажется слишком пышной фразой, но я считаю, что наша страна может в этом плане служить образцом для всего мира. Здесь живут свободно и пользуются равными правами представители многих народов и конфессий. Они объединены любовью к родине, вместе отстаивают ее свободу и целостность, вместе строят и развивают страну. Многонациональное и многоконфессиональное и, вместе с тем, сплоченное азербайджанское общество не позволит никому диктовать Азербайджану, по каким правилам ему жить. Азербайджан не позволит навязывать себе чуждые ему нарративы. Есть страны, с которыми это проходит, но с нашей не получится.

Азербайджанское государство в поддержке ценностей Ислама действует очень продуктивно. Мы светское государство, которое встроилось в современный мир и в то же время с трепетом и уважением относится к своей религии, культуре и национальным нравственным ценностям. Строительство мечетей - это доказательство того внимания, которое государство уделяет нуждам и интересам верующих. За последние несколько лет в стране построены и отремонтированы десятки мечетей. В то же время, необходимо держать под контролем, кто будет управлять богослужениями и доносить до людей слова Всевышнего. Мы не должны допускать, чтобы в наших мечетях создавались ячейки каких-то противоречащих нашему менталитету направлений, сект, отличающихся от традиционного Ислама. Это уже вопрос не только свободы вероисповедания, но и государственной безопасности. А обеспечение безопасности и стабильности нашего государства - задачи первостепенной важности.

Азербайджан - свободная страна, где каждый гражданин пользуется свободой вероисповедания, здесь нет никаких препятствий для осуществления богослужений всеми конфессиями. Но злоупотреблять этой свободой недопустимо.

Продолжается священный месяц Рамазан. Это особый период, я бы сказал - период испытания, когда люди отказываются от многих благ и объявляют войну тому плохому, что есть в них. Борьба с самими собой, проявление самых лучших человеческих качеств - милосердия, доброты, терпения, уважения к другим - это основные морально-нравственные задачи, которые стоят перед верующими в этот священный месяц.

Кроме того, в месяц Рамазан не должна проливаться кровь. Неслучайно в старину на время поста старались останавливать войны. А что мы видим сегодня? К сожалению, сегодня мы наблюдаем другую картину. И происходит рост напряженности по вине объявившей Ислам основой своего государственного устройства страны - Ирана и поддерживаемых им кругов. Именно в месяц Рамазан было совершено покушение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Газанфар оглу. По факту задержаны шесть человек, трое из которых часто посещали Иран и так или иначе связаны с этой страной. Несмотря на проведенную перед Рамазаном амнистию, более сотни людей в Иране приговорены к смертной казни по нелепым обвинениям. Если власти не одумаются, эти люди будут казнены. И не за серьезные преступления, не за убийства, не за терроризм, а за то, что выражают несогласие с той политикой, которая проводится в этой стране. Действующий режим насаждает в иранском обществе страх, а в отношениях с соседним Азербайджаном - напряженность. О каких исламских ценностях тут можно говорить? Граждане Ирана не имеют свободы самовыражения, постоянно находятся под прессингом тех, кто делает все, чтобы удержать политическую власть. Такие же методы к своим обществам применяют и диктаторы других стран, где граждан так же запугивают, пытаются держать в темноте и изоляции от большого мира. Все это дает обратную реакцию для самих режимов - люди поднимаются на протест, в обществе начинается движение, приводящее к разногласиям между ним и властью.

Как правило, религиозные институты содержат в себе определенную долю радикализма. К истинно верующим радикализм не имеет, точнее, не должен иметь никакого отношения. Быть верующим вовсе не означат быть религиозным радикалом. Религия должна служить миру, благополучию, добрососедству, взаимопониманию. Она не должна насаждаться и использоваться как орудие убийства или достижения власти. В истории и без того достаточно фактов, когда под религиозными знаменами проливалась кровь. Это были темные времена, но сегодня человечество вышло на другой уровень развития. Осознают ли это в Иране? Трудно сказать.

Иранская сторона нагнетает ситуацию, которая может привести к столкновению со страной, с которой у Ирана общая история, общая религия, масса культурных, нравственных общностей. Сознание этой общности, а не политические интересы должны двигать Тегераном в его отношениях с Баку. Пока же мы не видим с его стороны не только следования морально-нравственным ценностям Ислама, но и элементарной логики.

Вот Иран предъявляет нам претензии, мол, почему мы открыли посольство в Израиле. Почему таких претензий не адресовалось Армении или другим исламским странам, уже давно имеющим дипмиссии в израильском государстве? Где были все эти возмущающиеся иранские депутаты раньше и отчего такое двуличие в отношениях? Анализируя ситуацию, можно прийти к выводу, что это программная политика, у которой есть цели и нарративы. И эти нарративы сейчас навязываются иранскому обществу. Режим поставил задачу разжечь эскалацию и с завидным упорством идет по этому пути. Более того, думаю, что эта политика Тегерана в значительной степени ему навязана. Со стороны той же Франции. Об Армении я уже не говорю. Возможно, руку к этому приложили другие западные страны и Россия. Чтобы говорить об этом уверенно, нужен более глубокий детальный анализ.

У нас тоже есть претензии к Ирану. В частности, касательно притеснения и дискриминации проживающих в ИРИ азербайджанцев. Азербайджанская община Ирана так велика, что язык не поворачивается назвать ее меньшинством. В Иране должны принимать во внимание десятки миллионов азербайджанцев, которые в любой момент могут поднять свой голос. Вместо того, чтобы позаботиться о правах своих граждан-азербайджанцев, тегеранский режим выбрал другой путь, преследуя коварные цели.

Давайте посмотрим. Чего добивается иранская сторона, провоцируя Азербайджан? Лично у меня создается ощущение, что режим стремится спровоцировать Азербайджан на какие-то ответные шаги, чтобы искусственно вызвать гнев у наших соотечественников, мол, вот как поступают их братья-азербайджанцы. На мой взгляд, разрабатывается идея столкнуть двух братьев - азербайджанцев Ирана и нас. Ведь мы, само собой, будем защищать свою страну, а граждане Ирана обязаны воевать за его интересы. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Иранская дипломатия, как я уже не раз говорил, это дипломатия хождения по лезвию. Они будут идти до конца и в последний момент могут остановиться. Самое главное для Азербайджана - не пасовать, сохранять спокойствие и холодную голову. Нарративы, о которых я говорил, будут усиливаться и прессинг будет нарастать, надо быть к этому готовыми. Мы - сильная и свободная страна, у нас мудрый руководитель, который владеет ситуацией не только в нашем регионе, но и в мире. Есть очень четкая связь между обществом и главой государства, основанная на уважении, любви и вере в мудрость и дальновидность Президента Ильхама Алиева. Этого нет в Иране. Единственная их надежда - религиозный фактор - может обернуться, наоборот, против них. Иранское общество может подняться и заявить, что мы соседи, у нас одна религия и с какой стати мы должны воевать друг с другом? Тегеранскому режиму будет нелегко обосновать свои лозунги и призывы.

Со своей стороны Азербайджан не заинтересован в эскалации. Баку, наоборот, старается гасить особо горячие моменты. В эскалации заинтересована противная сторона, которая делает все, чтобы напряженность усиливалась с каждым днем. Азербайджан ко всему готов. Если Иран хочет дружить, мы ответим на это с радостью. Если хочет диктовать свои условия - мы ответим в той же тональности. Во время 44-дневной войны наша страна показала, на что она способна. Азербайджан был сплочен, монолитен и добился успеха. То же самое увидит любой, кто попытается навязывать нам свои правила.

К сожалению, иранская сторона до сих пор не выступила с осуждением Армении за разрушение ею около 70 мечей в период оккупации территорий Азербайджана. Борясь за "веру" в Азербайджане, иранский режим не обращает внимания на этот вопиющий факт и обнимается с теми, кто осквернял божьи дома, держал там свиней и коров. Более того, тегеранский режим умудряется уравнивать в значимости и связывать безопасность Ирана с безопасностью Армении! Как говорится - дожили...

На мой взгляд, в случае Ирана Ислам - это ширма, которую режим использует ради достижения своих неблаговидных целей. Под флагом веры проповедовать зло и ненависть - это преступление, за которое рано или поздно придется отвечать. Особенно это касается политических лидеров и вождей народов. Если мы говорим о религиозных ценностях, то должны относиться к ним с уважением, не извращать, не пытаться применить их для достижения своих корыстных целей.

Хотя один положительный момент тут есть - наши соседи сняли свои маски и показали истинное лицо. Во всяком случае, теперь мы знаем, с кем имеем дело.

Лейла Таривердиева