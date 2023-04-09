Тегеранский режим дискредитирует Ислам в глазах всего мира

Автор: Лейла Таривердиева

В свезти с мерами, принимаемыми в последнее время в Азербайджане против иранской шпионской сети и поддерживаемых Ираном радикальных группировок, иранская сторона, не находя более никаких других инструментов для действенной пропаганды, прибегла к самому низкому из них. Сегодня Иран пытается обвинить Баку в якобы наступлении на ислам и гонениях на верующих, играя на самых тонких - религиозных струнах собственного населения, а также верующей части населения Азербайджана.

Что такое Ислам в интерпретации иранского режима, жители ИРИ, думается, и сами хорошо знают. А граждане Азербайджана прекрасно видят шаги азербайджанских властей в религиозной сфере и в курсе свободы вероисповедания, которая поддерживается и на государственном уровне, и в самом обществе. Быть светским государством не означает выступать против религии. В светском Азербайджане в определенном смысле гораздо больше истинного Ислама, чем в Иране, живущем по законам шариата. Как раз иранский режим с его террористическими наклонностями, насаждением страха и ненависти внутри своего общества и в международных отношениях дискредитирует исламские ценности в глазах неисламского мира, его доля "заслуг" есть и в нарастающей исламофобии.

Пытаясь выгородить местных радикалов, иранская сторона хочет перевести стрелки народного осуждения на власти. Организуются лживые передачи, задержанные представляются чуть ли не мучениками веры. Между тем, всем этим лицам предъявлены конкретные обвинения, и очень серьезные. Их религиозность тут не при чем. Достаточно выйти на улицы Баку (мы уже не говорим о регионах), чтобы убедиться в том, что в Азербайджане каждый имеет право верить по потребностям своей души и следовать своим религиозным убеждениям. Разве редко мы бываем свидетелями, как люди, не успевающие в мечеть в нужный момент, совершают намаз прямо на улице? Разве кто-то чинит им препятствия? Или, может, молящихся уводит полиция?

Говорить о гонениях на верующих в Азербайджане - это откровенная ложь, преднамеренная клевета. Азербайджан всего лишь заботится о своей безопасности и не позволит использовать религиозный фактор для разрушения своей государственности. Угроза в этом плане с иранской стороны действительно есть, она не выдумана. Все годы независимости нашей стране приходится быть начеку, потому что Иран превратил религию в инструмент своей грязной политики и использует ее для разжигания конфликтов в разных странах, поддержки терроризма и других подобных действий, противоречащих ценностям Ислама. Пусть и не на уровне официальных лиц, со стороны южного соседа нередко звучат угрозы организовать в Азербайджане так называемое "исламское пробуждение".

Выступая в ноябре прошлого года на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" в Университете AДA, Президент Ильхам Алиев высказался очень конкретно: "Религия не должна вмешиваться в политическую жизнь. Мы не понимаем тех, кто говорит о политическом исламе. Это не характерно для Азербайджана. И одним из наших достижений в регионе как независимой страны является то, что мы смогли усилить светский характер нашего общества, уважая в то же время религиозные чувства всех наших сограждан".

Для того, чтобы показать, насколько лживы обвинения с иранской стороны, не нужно особенно долго искать доказательства. Президент Азербайджана и сама наша страна делают для противодействия исламофобии гораздо больше, чем все исламские страны вместе взятые. Противодействовать исламофобии нужно не терактами, не угрозами, не радикальными заявлениями, а демонстрацией того, что Ислам - это религия мира, стабильности, человеколюбия и толерантности. Все это показывает своим примером Азербайджан. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что мы "доказываем, что исламская религия - это религия мира, братства, доброжелательности, милосердия. Наши религиозные праздники олицетворяют идеи милосердия. Наши религиозные традиции заключаются в том, что надо помогать, протягивать руку помощи бедным. Это общечеловеческие ценности. Все эти общечеловеческие ценности отражены в исламской религии. То есть, исламская религия охватывает все прекрасные общечеловеческие ценности. Такова истина". И еще: "Мы - народ, верный своей священной религии - Исламу. Мы должны пропагандировать исламские ценности в мире. С этой целью Азербайджан проводит большую работу - как верующие Азербайджана, так и наше государство" (2011 год, церемония открытия после ремонта мечети Аждарбека в Баку).

Несмотря на атмосферу толерантности, Баку временами подвергается нападкам за якобы "проблемы" со свободой вероисповедания. Меры безопасности, принимаемые государством, пытаются представить как давление на верующих и прочее. И что самое интересное, такие голоса часто звучат в унисон со стороны двух заклятых врагов - Ирана и США.

В течение нескольких лет руководства независимым Азербайджаном Гейдаром Алиевым в республике было построено более 500 мечетей. Сотни мечетей были отремонтированы. А сам общенациональный лидер говорил, что он "родился мусульманином и жил как мусульманин". За годы президентства Ильхама Алиева работа по строительству, ремонту и восстановлению духовных учреждений в стране продолжилась и продолжается по сей день. Сотни мечетей получили второе дыхание благодаря вниманию, которое проявляет государство к этому вопросу.

В мае 2013 года после капитальной реставрации и реконструкции была открыта Шамахинская Джума мечеть. Это старейшая на Кавказе и, по некоторым данным, на всем Ближнем Востоке мечеть, построенная в 743 году. Мечеть была разрушена армянами во время геноцида 2018 года, но полностью восстановлена так и не была. Побывав как-то в Шамахы, глава государства обратил внимание на не лучшее состояние этого духовного памятника и распорядился принять меры. Меры были приняты, и теперь сюда приходят не только молиться - Джума мечеть стала местом паломничества и многочисленных туристов, желающих увидеть это произведение духовной архитектуры.

В том же году открылась новая мечеть в Габале, построенная по заказу Фонда Гейдара Алиева.

В декабре 2014 года в Баку открылась крупнейшая на Кавказе мечеть - Мечеть Гейдара. Это грандиозное здание построено с большой любовью. Все время, пока шла реализация проекта, глава государства держал процесс под контролем. Более того, Президент добился, чтобы в Мечети Гейдара был совершен намаз единства мусульман Азербайджана, когда плечом к плечу молились представители шиитов и суннитов страны. Как сказал недавно в одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев, "в Азербайджане у нас полное единство среди мусульман, вне зависимости от того, шииты они или сунниты. В наших мечетях практикуется уникальный опыт совместного намаза суннитов и шиитов. Как мы можем разделять их, когда все они являются азербайджанцами?".

В 2018 году Президент открывал мечеть Гаджи Джавада в Ясамальском районе столицы. Эта мечеть заменила старую необустроенную, которая была снесена в связи со строительством Центрального парка.

В мае 2021 года глава государства заложил фундамент новой мечети в освобожденной Шуше. Новая мечеть строится в верхней части города и будет самым высоким зданием в Шуше. Форма мечети будет символизировать цифру 8, а два минарета - цифру 11. Шуша была освобождена 8-го числа, 11-го месяца, и такое архитектурное решение очень символично.

В январе 2022 года первые лица государства приняли участие в открытии мечети Ханым Фатмеи Захра в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку. Многие, наверняка, помнят небольшое помещение пира и заменившее его необустроенное двухэтажное здание, где не было должных условий для богослужения. Теперь это целый комплекс, переданный в распоряжение верующих.

Это лишь некоторые факты, показывающие, как именно в Азербайджане "притесняют верующих".

Возвращаясь к Ирану, отметим, что после 44-дневной войны эта страна только усилила попытки вмешательства в дела Азербайджана. Страну, провозгласившую ислам основой государственного устройства, совершенно не возмущал тот факт, что закадычный друг - Армения в период оккупации уничтожила или осквернила все мечети на захваченных азербайджанских землях. Этот факт не удостоился внимания и осуждения с иранской стороны. Требуя от Баку каких-то радикальных шагов, доказывающих религиозное братство, Иран не заикнулся о помощи в восстановлении этих памятников. Хотя, вероятно, Азербайджан бы отказался от такой помощи. Потому что вмешательство иранских "реставраторов" в прежние годы всегда оборачивалось фальсификациями и превращением мечетей в "персидские".

Подводя итог, еще раз подчеркнем: светское государство Азербайджан поддерживает и развивает исламские ценности. Это прекрасные ценности общечеловеческого масштаба, ниспосланные для того, чтобы сделать человеческое общество лучше и милосерднее. Наверняка, многие согласятся, что сопоставляя светский Азербайджан и исламский Иран, нетрудно будет ответить на вопрос, где эти ценности просматриваются лучше.