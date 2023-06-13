Армяне Карабаха узнали, кто «любит» их больше всех

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский активист и блогер Ишхан Вердян обратил внимание на одну любопытную деталь. После того, как Президент Азербайджана назвал условия послаблений для окопавшейся в Ханкенди сепаратистской верхушки, безумных заявлений с той стороны стало заметно меньше. По словам блогера, эта самая верхушка подозрительным образом умолкла. Больше не звучат героические заявления ни от Араика Арутюняна, ни от Самвела Бабаяна, ни от остальных высокопоставленных "чиновников". "Кажется, вся карабахская верхушка намотала себе на ус слова Президента Азербайджана. Это из Армении слова Алиева могут казаться неважными, но те, к кому эти слова адресованы, прекрасно понимают всю их серьезность, а следовательно, хорошо осознают нависшую над ними угрозу", - говорит армянский блогер.

А правда, так называемый "президент" и "госсекретарь" как-то незаметно ушли в тень. Мы бы не сказали, что они прямо проглотили язык, но особо "героических" заявлений действительно что-то не звучит, а в пределах слышимости остался только неутомимый Рубик Варданян. Он продолжает тупо убеждать армян, что они никогда и ни за что не захотят жить в составе Азербайджана, что только армяне могут решать судьбу Карабаха, что Баку готовит "геноцид", и вообще, все очень страшно. В настоящее время его вербально практически никто не поддерживает, и он один бросается на амбразуру, строя из себя героя. Так же думает о себе муха, сражающаяся со стеклом открытого окна. Но то, что простительно мухе, не подобает человеку.

Напомним, что, выступая перед жителями города Лачин в конце мая, Президент Ильхам Алиев сказал следующее: ""Парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии".

Президент Азербайджана говорил об этом впервые. Глава государства как никто другой знает, на каком этапе находится процесс полного восстановления контроля Баку над всеми территориями страны. И если эти слова были произнесены, значит, для этого настало время. Всем известно, что азербайджанский лидер ничего не говорит просто так и все сказанное им обычно претворяется в жизнь достаточно быстро. Уяснили это, думается, и в Ханкенди. И поняли, что слова Президента Ильхама Алиева означают не пустую угрозу и не попытку уговорить "несгибаемого" противника. Это предупреждение о неизбежных событиях. Карнавалу скоро конец, и от самих сепаратистов зависит, насколько позорным будет для них его финал.

Те, у кого рыло в пуху, немедленно задумались о своей судьбе. Военному преступнику Самвелу Бабаяну, командовавшему действиями террористов в период 44-дневной войны Араику Арутюняну и прочим военным преступникам, конечно, есть, о чем подумать. За обоими тащится такой шлейф кровавых дел, что только особо примерное поведение может облегчить их участь. Ну, или, как вариант, пластическая операция и бегство в женском платье с поддельными документами через ППП в Лачине. Хотя нет, вряд ли это получится. Одна надежда - на миротворцев.

На фоне этих деятелей Рубик Варданян выглядит выигрышно. Он не воевал. Хотя российский миллионер и финансировал незаконные армянские бандформирования, сам он в боевых действиях не участвовал. Все годы армянской оккупации он строил из себя благотворителя, а после того, как война в Украине обрушила его планы, ушел в сепаратисты. Кто-то с горя уходит в монастырь, Рубик же выбрал "борьбу до последней капли крови". Не своей крови, разумеется. По большому счету, блогер Вердян прав - Варданян такой "смелый" потому, что не засветился в особо тяжких преступлениях против Азербайджана. Однако, повторим, совершались они при его спонсорстве, так что насчет отсутствия у него проблем с азербайджанскими законами можно поспорить. Призывы к сепаратизму, неподчинению законам Азербайджана и разрушению целостности страны сами по себе тяжкое преступление. Да, конечно, это все-таки не приказ о бомбардировке Гянджи, отданный Арутюняном.

Вряд ли Варданян не понимает, что его призывы не имеют смысла и не приведут к реальным результатам. Он это прекрасно понимает, но, выполняя на территории Азербайджана определенную деструктивную задачу, должен продолжать сотрясать воздух. Он уверен не в результате, а в том, что когда дела пойдут совсем плохо, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и увезет подальше. То есть у этого лица есть заступники где-то севернее Азербайджана, которые постараются спасти его шею. Образно выражаясь. Между тем, особо полагаться на заступников ему не следует. Пусть вспомнит, как лишился "должности" после того, как Баку жестко поставил вопрос. В Ханкенди встали в позу, но от заступников поступил приказ, и уже на следующий день Рубик стал безработным. И вообще, российская сторона уже от него открестилась и заявила, что впервые его видит.

А как смешно выглядел российский миллионер среди участников потешной акции, когда армяне неподалеку от Ханкенди решили по примеру азербайджанских экологов перекрыть дорогу. Правда, дорогу перекрыли они самим себе. Тут, как говорится, две большие разницы. Через несколько дней Варданян решил возглавить акцию, позировал перед камерами, сидел с молодежью у костра, строил из себя умудренного опытом политика, знающего точно, как правильно намазывать масло на бутерброд. Армяне провели на дороге некоторое время и тихо разошлись. Никто не заметил, как акция, возглавляемая Рубиком Варданяном, вдруг прекратилась. Даже армянские СМИ о ней перестали писать - тоже не пронимали, что там и зачем. Никакого эффекта этот странный протест не дал, только насмешил внешних наблюдателей.

Мораль такова - Варданяну лучше прекратить всяческую активность и постараться сделать так, чтобы в Баку о нем забыли. Потому что условия диктует азербайджанская сторона, и только от нее зависит, насколько неприятным будет его дальнейшее пребывание в Азербайджане.