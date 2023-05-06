Лачинская дорога после ухода экоактивистов – что происходит и почему

Автор: Лейла Таривердиева

Парадоксальный все же это народ - армяне. Просто народ-сюрприз.

После того, как азербайджанские экоактивисты покинули Лачинскую дорогу, в принципе, со стороны сепаратистов ожидались какие-то телодвижения. Но никто не ожидал, что эти... что они решат последовать примеру азербайджанцев и перекрыть дорогу. Да, это действительно было неожиданностью, учитывая, что почти полгода армяне всего мира голосили о "блокаде". Возможно, парадоксальность мышления не дает им этого понять, но они должны знать, что перекрыли дорогу исключительно самим себе. Исключительно. Не нам, не миротворцам, а себе.

Неподалеку от Ханкенди группа сепаратистов устроилась на обочине дороги, поставила палатку. Сидят вокруг костра со значительными лицами, что-то все время пишут, сдвигая мохнатые брови, делают селфи, пытаются изображать энтузиазм и даже петь. По всему видно, что лавры азербайджанских экоактивистов не дают покоя. Что они там делают? Протестуют. Против лачинского ППП. Говорят - убирайте, а то... Всем понятно, что ППП останется там, где стоит, и кучка (пусть даже очень большая куча) сепаратистски настроенных ханкендинцев ничего в этой данности изменить не сможет. Погранично-пропускной пункт отстроен и оборудован, обеспечен личным составом и всем необходимым, а также внесен в соответствующий реестр Госпогранслужбы. Трудно представить, что может заставить азербайджанскую сторону изменить свое решение. Ни внешним акторам, ни РМК это оказалось не под силу. На что рассчитывают участники протестного пикника, знают только они сами.

Любители отдыха на природе из Ханкенди, видимо, внимательно следили за азербайджанской экоакцией. На месте непонятной тусовки установлен свет, у участников теперь есть интернет и даже еда. То есть незаконно проживающие на территории Азербайджана граждане Армении и России решили устроить пикник на обочине дороги Ханкенди-Лачин со всеми удобствами. Смешно наблюдать, как они пытаются копировать шаги азербайджанской стороны, чтобы придать своей тусовке форму и содержание общественно-политической акции. Подсмотрев, как на азербайджанском ППП регистрируют проезжающих армян, около палатки под Ханкенди тоже начали записывать номера проезжающих машин. Во всяком случае, это следует из публикуемых армянскими пользователями в соцсетях материалов. А вот зачем они это делают, вопрос уже не к нам. Всей нашей логики и образования не хватит на то, чтобы в этом разобраться. Мы можем только предполагать.

Перекрыть дорогу самим себе, не создавая никаких неудобств объекту протеста... Какая изощренная и хитроумная тактика. В ней нет никакой логики и смысла, зато у противника от попыток понять непостижимый ход мысли армянской стороны может произойти взрыв мозга. И, правда, мозги закипают, когда мы пытаемся идти путем армянской логики. Но все же попробуем.

Итак, сепаратисты закрыли дорогу своим соплеменникам, чтобы те не ездили в Армению через азербайджанский ППП. У армянства очень странное представление о чести и достоинстве. Они считают унижением для армянского достоинства проверку документов со стороны азербайджанских пограничников. Проблемами это грозит только самим армянам. Азербайджанская сторона от этого нисколько не пострадает. Бойкот нашего погранпункта никак не скажется на несении службы нашими пограничниками, просто у них будет меньше работы.

Обратили внимание? - после открытия ППП прекратились крики о несчастных детишках, которых злые азербайджанцы не пускают к мамочкам в Ханкенди, да и жители зоны РМК почему-то перестали массово неизлечимо болеть и требовать операций в Армении. Тактику пришлось менять, потому что теперь все увидели бы, что это сами армяне не пускают умирающих старичков выезжать на лечение, чтобы они, не дай бог, не подверглись пограничному досмотру в Лачине и чтобы в Сеть не попало очередное видео. Видеокадры, где растерянных армян, которым обещали на границе русских, проверяют и отпускают с миром азербайджанцы, для армянского агитпропа стали серьезным ударом. Во-первых, потому что азербайджанские пограничники ведут себя ну просто вызывающе вежливо. Безобразие какое-то, нельзя же так, в конце концов. Во-вторых, потому что налицо отсутствие блокады, которой они кормили мировое сообщество последние полгода. И, в-третьих, сепаратисты и поддерживающие их внешние силы - в данном случае речь не об Армении - не хотят, чтобы армянское население привыкало к мысли, что живет в Азербайджане. Российский миротворческий контингент прилагает для этого все усилия в рамках своих возможностей.

Случайностей и простых совпадений не бывает. Когда начались переговоры в Вашингтоне, заметно активизировалась сепаратистская шушера в Ханкенди, даже пропавший с горизонта Рубик Варданян начал подавать реплики. Фон переговоров должен был быть максимально протестным. Никакой роли для интересов Армении или армян это, по большому счету, не сыграло. Зато создало проблемы для решения проблем армянского меньшинства Карабахского региона Азербайджана.

Пикник на обочине дороги Ханкенди-Лачин будет продолжаться, как утверждают его участники, до выполнения их требований. Так как требование удаления азербайджанского ППП с границы невыполнимо, сепаратистам придется крутить эту шарманку, пока не случится чудо. А чудес не бывает. Каждый новый сюрприз оборачивается не в пользу армянской стороны. При всей парадоксальности своего мышления, им придется в конце концов уяснить одну простую истину: Карабах - это Азербайджан.