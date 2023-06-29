В Баку продолжает работу международная конференция MINEPS VII

В Баку продолжает работу VII международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Как сообщает Day.Az, в рамках конференции, стартовавшей 26 июня, проводятся сессии с участием министров и руководителей структур из разных стран.

На сессии, прошедшей 28 июня, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс рассказал о людях с ограниченными физическими возможностями во всем мире и привлечении их к спорту. Он, в частности, отметил, что 15 процентов всех жителей планеты являются лицами с ограниченными физическими возможностями, однако спорт помогает преодолеть барьеры и позволяет этим людям быть более активными членами общества.

"Заниматься спортом - это их право. Необходимо создать условия для их полного вовлечения в спорт", - добавил Эндрю Парсонс.

По итогам конференции MINEPS VII, которая продлится до 29 июня, будет принят партнерский документ Fit for Life в продолжение одноименного проекта и спортивной инициативы ЮНЕСКО. Основная цель проекта Fit for Life - поддержка инклюзивности в сфере спорта, улучшение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19, разработка стратегии по снижению физической пассивности.