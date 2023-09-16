Вашингтон теряет шансы на посредничество между Баку и Ереваном

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

О двойных стандартах в США не говорит сегодня разве что ленивый. Признают это даже сами американские чиновники. В июне этого года спикер палаты представителей Кевин Маккарти в ходе общения с журналистами заявил, что признание своей вины сыном президента США Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов. "Если вы - главный политический оппонент президента, министерство юстиции пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку", - рассказал конгрессмен.

Конечно, не нам судить о происходящем в США, решать их проблемы и вмешиваться в их дела. Но и просто молчать становится невозможно, поскольку лицемерие и предательство поднялись до уровня государственной политики этой страны. Чего стоят недавние слушания в комитете Сената США по международным отношениям на тему "Оценка кризиса в Карабахе", где исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким оглашала антиазербайджанские заявления. Все так же поднимают голову продажные проармянские сенаторы, в частности, председатель сенатского комитета Роберт Менендес.

Господа американцы, если вы такие все за справедливость, то почему демонстрируете разные подходы по идентичным вопросам? Почему вы поддерживаете территориальную целостность Украины, Молдовы и Грузии, рассматриваете Абхазию и Южную Осетию как часть Грузии, Приднестровье как часть Молдовы, Донбасс, Крым и другие неподконтрольные территории как неотъемлемую часть Украины, но придерживаетесь иной позиции в вопросе Карабаха? Почему до сих пор не оказано никакой поддержки Азербайджану, 20% территории которого была оккупирована на протяжении почти 30 лет?

В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ США "переливали из пустого в порожнее": совершались туристические поездки, делались дежурные заявления. Такая пассивность привела к тому, что армяно-азербайджанский конфликт оставался нерешенным долгие годы. Более того, США ежегодно выделяли миллионы долларов бандитскому режиму в Карабахе на разминирование. Сепаратисты свободно посещали США и собирали средства под ширмой "помощь Карабаху". Именно в США было создано представительство преступного режима в Карабахе, т.н "руководство" сепаратистов проводило встречи с американскими политиками разного уровня. То есть, поддержка территориальной целостности Азербайджана была только на словах, в реальности же оказывалась поддержка сепаратистскому режиму в Карабахе.

Пользуясь статусом державы-гегемона, США подчинили себе всю международную систему чтобы диктовать свою волю всему миру, и объявили ислам главным врагом "цивилизованного" мира. Примечательно, что сами США - это страна, где исламофобия поднялась на уровень государственной политики. Штаты не только вмешивались во внутренние дела различных стран под предлогом борьбы с терроризмом, но и взяла на прицел мусульманские страны. В результате реализации сценария "арабской весны" в странах Ближнего Востока были свергнуты законные правительства, поощрялись гражданские конфликты. Некогда такие успешные страны, как Сирия, Ирак и Ливия, превратились в центр притяжения политических экстремистов и международных преступников.

Многие помнят, как на заседании Совбеза ООН тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой с загадочным белым порошком, утверждая, что в ней доказательства наличия у Ирака технологий производства биологического оружия. После чего американцы вторглись в Ирак, где в результате боевых действий погиб миллион иракцев, разрушены города, села, деревни, а богатства страны разграбляются по сей день. Потом инспекторы Специальной комиссии ООН выяснили, что в Ираке не было обнаружено никаких следов создания оружия массового уничтожения. Но американцев это не волновало... Гражданский конфликт, начавшийся в Ливии после свержения Муаммара Каддафи, продолжается и сегодня. Убийство миллионов людей на Ближнем Востоке, разрушение экономической инфраструктуры, населенных пунктов, неопределенное будущее - это результат "демократии", которую Америка принесла на Ближний Восток.

Сегодня США, ответственные за позорные скандалы в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо, известные пытками и убийствами мусульман, сегодня позиционируют себя как "защитника прав человека". Все точки напряжения в мире создаются по желаниям и планам США, все политические игры имеют одну цель: обеспечить американские интересы в каком-либо регионе или стране, контролировать и эксплуатировать ресурсы этого региона. Штаты не заинтересованы в демократии, правах человека, мире и стабильности. Большая часть Южной Америки, Африки, Азии стала полигоном американских политических игр.

На протяжении многих лет США предпринимали попытки осуществить государственный переворот и в нашей стране. Последовательная работа велась в направлении финансирования и обучения политической оппозиции, вовлечения в политические игры некоммерческих организаций и СМИ. Цель Штатов заключалась в создании в Азербайджане атмосферы гражданского неповиновения и сформировать такую власть, которая беспрекословно бы подчинялась американским хотелкам. Такую власть, которая не демонстрировала бы принципиальность в вопросе Карабаха и согласилась бы с его оккупацией. Однако этим попыткам не было суждено осуществиться благодаря сплоченности и единства правительства и народа.

Понимая, что после 44-дневной войны позиции власти в Азербайджане лишь укрепились, а уровень поддержки оппозиции находится на уровне ниже плинтуса, США решили изменить свою тактику и сделать ставку на LGBTQ+, что представляет собой большую угрозу национальным ценностям; "феминисток", которые являются таковыми лишь на бумаге; и так называемых пацифистов "No War", пытающихся обесценить нашу Победу в Отечественной войне. Финансирует вышеперечисленную тусовку Агентство США по международному развитию, возглавляемое известной своими проармянскими взглядами Самантой Пауэр.

Азербайджан сумел противостоять давлению извне и собственными силами освободил свои земли от оккупации. Конечно, такой расклад событий, наличие сильного Азербайджана не соответствует интересам и целям США, Франции и других стран с сильным армянским лобби. Поэтому и сегодня официальный Вашингтон не прилагает серьезных усилий для решения оставшихся проблем и заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а лишь создает видимость процесса.

Согласно договоренности, достигнутой на последней встрече в Вашингтоне, c 1 сентября в регионе должны были быть открыты коммуникации и должна была заработать дорога Агдам-Ханкенди. Однако армянская сторона отказалась от такого развития событий. Но вместо того, чтобы оказать давление на руководство Армении и карабахских сепаратистов, США отступили от своей позиции, и сегодня в Госдепе и Конгрессе говорят о необходимости открытия только Лачинской дороги. То есть, США заигрывают с армянской стороной и пошли у нее поводу, тем самым нанеся себе колоссальный имиджевый уровень. И как после этого Штаты могут предлагать себя в качестве посредника?

Если в Ереване кто-то думает, что сегодняшняя политика США пойдет на пользу Армении, то глубоко ошибается. Такая политика еще никому не приносила пользы и Армения, в случае продолжения дрейфования в сторону Вашингтона, имеет все шансы стать "второй Украиной". Ведь после начала войны между Украиной и Россией, США то и дело манипулируют Киев поставками оружия и боеприпасов, чтобы сделать полностью зависимым от себя. Вооружение в Украину отправляется слишком поздно, из-за чего гибнут тысячи украинцев. В американских экспертных кругах все чаще раздаются голоса о том, что США хотят заставить Украину смириться с потерей территорий и заморозить конфликт. По таким же лекалам действовали Штаты, когда Вашингтон оказывал давление на Баку в вопросе Карабаха. В то время как Украина и Россия несут огромные потери, США обогащаются, забирают под полный контроль европейский газовый рынок СПГ. И хотя экологический ущерб от СПГ почти такой же, как от использования черного угля, ни одна международная экологическая организация не протестует против этого.

Лицемерие США хорошо помнят и в Грузии. Думая, что заручился полной поддержкой Вашингтона, находившийся тогда у власти Михаил Саакашвили решил провести военную операцию по освобождению Абхазии и Южной Осетии. Однако Штаты просто "умыли руки", и спустя пять дней после неудачных для Грузии боевых действий, Россия официально признала независимость подконтрольных ей грузинских территорий.

Даже по отношению к своим союзникам по НАТО, Штаты действуют аналогичным образом. В 2016 году США пытались превратить Турцию во "вторую Сирию" и предприняли попытку государственного переворота с помощью организации FETO, которую они же создали и финансировали. Только благодаря решимости турецкого руководства и поддержке народа Турция смогла избежать трагедии. Но даже сегодня воюющие против Турции террористические организации получают инструкции, оружие и финансирование непосредственно из США.

Случившееся два года назад в Афганистане и вовсе обнажило всю сущность Штатов. Когда Талибан захватил власть в стране, силы США побросали оружие и технику, оставили стратегически важные посты. Затем Вашингтон объявил о вывозе дипломатов и фактически бросил на произвол судьбы сотрудничавших с американцами афганцев, которым была уготовлена незавидная участь.

В заключении снова вернемся к нашему региону. Мы также стали свидетелями алогичной позиции США в отношении так называемых "выборов" в Карабахе 9 сентября. В то время как ведущие мировые государства и международные организации заявили, что не признают легитимность этих "выборов", Вашингтон предпочел хранить молчание. Лишь после давления со стороны Азербайджана представителю Госдепартамента США пришлось устно заявить, что США не признают "выборы".

Затем в Армению и Азербайджан прибыл старший советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно, однако этот визит не способствовал решению проблем в регионе и оказался безрезультатным. Что нисколько не удивительно, потому что США не проявляют искренности в своих намерениях. В противном случае представитель Госдепа Юри Ким в своем выступлении перед Конгрессом не говорила бы о несуществующих "правах народа Нагорного Карабаха", о необходимости "наращивания всесторонней помощи Армении" и не озвучивала бы прочие проармянские нарративы.

Таким образом, США игнорируют сегодняшние реалии и серьезными усилиями пытаются легитимизировать незаконную хунту в Карабахе. Фактически сегодня США выступают на одной стороне с Францией, не хотят осуществления процесса реинтеграции карабахских армян и стимулируют реваншистские настроения в Армении. Из-за такой открытой проармянской политики Франция оказалась полностью изолированной от региональных процессов и потеряла надежду на посредничество. Если США хотят последовать примеру Франции, теряющей остатки авторитета на примере событий в Африке, - то флаг им в руки.