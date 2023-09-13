Открытие дороги Агдам-Ханкенди - дипломатическая победа Азербайджана

Продовольственный груз, отправленный из России для армянских жителей Карабаха, был доставлен в Ханкенди 12 сентября. Примечательно, что раньше армяне Карабаха были категорически против доставок гуманитарных грузов по дороге Агдам-Ханкенди. Что же повлияло на изменение их позиции? Могу лишь предположить, что Москва оказала давление на так называемые "власти" в Карабахе, чтобы они приняли эту помощь. Разговоры о якобы нарушении международного гуманитарного права не имеют под собой основания, поскольку любые маршруты могут быть использованы для оказания гуманитарной помощи.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, российская сторона, вероятно, осознала необходимость деэскалации политизации армянской стороны гуманитарной помощи, которая по их версии должна была проходить только по Лачинской дороге.

"Тем самым армяне пытались навязать новое обсуждение правового статуса Карабаха. Российская сторона осознала, что если все будет продолжаться так, как было, напряженность будет продолжать расти. Особенно после того, как Азербайджан сосредоточил свои войска в Карабахе и на условной границе с Арменией. Ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля", - отметил американский эксперт.

Как подчеркнул наш собеседник, Азербайджан использовал военные движения с большим дипломатическим эффектом.

"Военная дипломатия понимается как угроза применения или применение силы. При этом надо понимать, что все военные конфликты заканчиваются за столом переговоров. Таким образом, военная дипломатия Азербайджана в сочетании с реализмом российской стороны позволили оказать давление на так назыаемые "власти" в Карабахе, следствием чего стало согласие на доставку гуманитарных грузов по дороге Агдам-Ханкенди", - пояснил он.

Бывший посол США в Азербайджане считает, что пока рано прогнозировать, какое влияние окажет открытие дороги Агдам-Ханкенди на интеграцию карабахских армян в состав Азербайджана.

"Вероятно, что карабахские армяне и дальше будут сопротивляться интеграции в Азербайджан и принятию азербайджанского гражданства. Но открытие дороги Агдам-Ханкенди предполагает, что Россия оказывает давление на карабахских армян, чтобы они придерживались договоренностям о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. Которые требуют вывода армянских войск из Карабаха. И, по сути, армяне не имеют возможности изменения юридического статуса Карабаха. Что означает сохранение международно признанного статуса Карабаха в составе Азербайджана. В конечном итоге у карабахских армян не останется другого выбора: либо интегрироваться в Азербайджан, либо покинуть Карабах. Надеюсь, они останутся и снова станут соседями с азербайджанцами, которые вернутся в свои дома", - заявил американский аналитик.

Наш собеседник полагает, что открытие дороги Агдам-Ханкенди определенно принесет материальную выгоду карабахским армянам, поскольку по ней можно осуществлять поставки не только гуманитарных, но и коммерческих грузов.

"Что, в свою очередь, позволит восстановить экономику Карабахского региона. В то же время открытие дороги Агдам-Ханкенди противоречит интересам некоторых экстремистских элементов, засевших в армянском политикуме. Они не хотят подписание мирного соглашения и выступают против доставки грузов в Карабах с любого другого направления кроме Армении. В целом, вне всякого сомнения, открытие дороги Агдам-Ханкенди является дипломатической победой правительства Азербайджана", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов