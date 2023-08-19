США солидарны с Азербайджаном в вопросе открытия дороги Агдам-Ханкенди - Мэтью Брайза для Day.Az
Судя по официальному заявлению посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, Совет Безопасности не стал площадкой для критики Азербайджана. Скорее, Совбез призвал и Азербайджан, и Армению снизить напряженность вдоль Лачинской дороги и продолжить работу над заключением мирного договора. Действительно, в заявлении содержится призыв ко "всем сторонам" избегать шагов по эскалации и вести переговоры в духе доброй воли.
Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.
Помимо призыва к свободному передвижению по Лачинской дороге и защите прав и безопасности людей в Карабахе, посол Томас-Гринфилд отметила возможность компромисса по дополнительным маршрутам для гуманитарных поставок.
"Данное заявление представляется как ссылка на позицию Азербайджана о готовности поставлять гуманитарную помощь этническим армянам Карабаха из Агдама. Такую позицию приветствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель в своем заявлении после последней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном", - заключил Мэтью Брайза.
Напомним, в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с "ситуацией вокруг Лачинской дороги".
Тема заседания сформулирована США, которые председательствуют в организации, на основании обращения Армении.
Членам Совбеза было предложено обсудить ситуацию, которая сложилась в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы и проживают жители армянской национальности.
Абдул Керимханов
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