США солидарны с Азербайджаном в вопросе открытия дороги Агдам-Ханкенди

Судя по официальному заявлению посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, Совет Безопасности не стал площадкой для критики Азербайджана. Скорее, Совбез призвал и Азербайджан, и Армению снизить напряженность вдоль Лачинской дороги и продолжить работу над заключением мирного договора. Действительно, в заявлении содержится призыв ко "всем сторонам" избегать шагов по эскалации и вести переговоры в духе доброй воли.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Помимо призыва к свободному передвижению по Лачинской дороге и защите прав и безопасности людей в Карабахе, посол Томас-Гринфилд отметила возможность компромисса по дополнительным маршрутам для гуманитарных поставок.

"Данное заявление представляется как ссылка на позицию Азербайджана о готовности поставлять гуманитарную помощь этническим армянам Карабаха из Агдама. Такую позицию приветствовал и президент Европейского совета Шарль Мишель в своем заявлении после последней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном", - заключил Мэтью Брайза.

Напомним, в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с "ситуацией вокруг Лачинской дороги".

Тема заседания сформулирована США, которые председательствуют в организации, на основании обращения Армении.

Членам Совбеза было предложено обсудить ситуацию, которая сложилась в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы и проживают жители армянской национальности.

Абдул Керимханов