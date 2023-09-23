От Отечественной войны к искоренению сепаратизма

Автор: Эльвин Сахаватоглу

За последние 3 года после Второй Карабахской войны Азербайджан приложил большие усилия для мирного решения четвертого пункта трехстороннего заявления.

Фактически у официального Баку были возможности реализовать локальные антитеррористические меры еще 3 года назад. Но Азербайджан всегда выступал за мир и надеялся на мирный вывод боевиков из региона. Данный вопрос был в повестке дня как на западных площадках, так и на двусторонних встречах, инициированных Москвой.

По этой причине в течение трех лет было предпочтительнее предпринимать дипломатические, а не военные шаги. Напомним, что в соответствии с 4-м пунктом соглашения армянские вооруженные силы должны были покинуть регион параллельно с вводом российских миротворцев в Карабах. А сепаратисты, наоборот, отказались подчиняться законам Азербайджана, строя новые военные базы, позиции и траншеи.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев неоднократно призывал бандитов сложить оружие и расформировать так называемое "правительство". Тем не менее, режим в Карабахе не ответил на призывы Азербайджана к миру.

Они даже увеличили количество провокаций, организовали диверсионные операции, заминировали территорию Азербайджана и стали причиной гибели десятков наших граждан. В результате официальный Баку принял решение о реализации локальных антитеррористических мер.

Как и ожидалось, в результате антитеррористических мероприятий, продолжавшихся 24 часа, азербайджанская армия добилась больших успехов. В результате военных действий сепаратисты сдали оружие и начали рассылать сообщения, которые передадут центральному правительству Азербайджана.

По итогам краткосрочных действий Азербайджану удалось взять под все коммуникации, дороги, высоты на территориях Карабаха. Из изображений, распространившихся в социальных сетях, также видно, что силы, уже подчиненные сепаратистам, начали покидать свои боевые позиции. Также демонтируются фальшивые символы, установленные так называемым режимом в Карабахе.

После полного ухода боевиков из региона на всей территории Карабаха будут обеспечены азербайджанские законы и политическая власть. Это официальная военно-дипломатическая победа Баку.

В течение последних трёх лет после Отечественной войны политическое руководство Азербайджана вело себя сдержанно, анализировало геополитические процессы и принимало решения. Другими словами, что и когда делать, решалось вовремя и дальновидными логическими шагами. Результат очевиден. Корни сепаратизма на территории Азербайджана уже подрезаны.