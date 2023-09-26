Глава МИД Литвы создает опасный прецедент

Автор: Байрам Эльшадов

В последние месяцы главы МИД многих стран, которые ничего не сделали для восстановления мира на Южном Кавказе, активно начали высказывать свое глубокое беспокойство о мире и попытках мирового сообщества примирить Азербайджан и Армению. В этом балагане решил поучаствовать и глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.

Как и любой представитель нового поколения политиков, в качестве платформы для выражения своего особо важного, ценного и "экспертного" мнения он выбрал социальную сеть Х (ранее Twitter). Суть его посыла заключалась в том, что локальные антитеррористические меры Азербайджана подрывают усилия международного сообщества по установлению мира. И мы даже не будем подчеркивать глупость, предвзятость и отсутствие понимания ситуации. Скажем лишь то, что господин Ландсбергис пошел по любимому пути западных политиков, целью которых является не поиск правды, а "демонстрация своей добродетели". Мы понимаем, что таким людям как Ландсбергис приятно ставить себя на морально более высокую позицию и осуждать других. При этом будучи весьма нечистым.

Ландсбергис вошел в число 5 самых богатых членов Сейма 2016-2020 годов, прежде всего благодаря сети частных школ и детских садов его жены, которые частично финансируются из государственных источников. Его состояние оценивалось в 19,9 миллиона евро. Были подняты вопросы о подозрительных бизнес-операциях в контексте потенциального конфликта интересов, но дело не дошло до суда, хотя Национальная налоговая инспекция все же начала официальное расследование.

Затем был еще один скандал, связанный с компанией, представляющей Беларусь. Тут Ландсбергису явно повезло, так как его заявление об отставке не было принято премьер-министром страны. В любом случае, пятна на репутации главы МИД Литвы уже имеются. Что подводит нас к мысли о том, что шеф литовской дипломатии может иметь свои несовершенства, выражаясь дипломатично. И, может, эти несовершенства сблизили его с сомнительными людьми, которым выгодно, чтобы Азербайджан испытывал сложности?

Но хватит о его личности и прошлых подвигах. Поговорим о "титанических" усилиях Ландсбергиса в контексте Южного Кавказа. Учитывая то, что он не сделал ничего для этой цели, ни разу не побывал в регионе, ни разу не выступил с какой-либо инициативой, насколько справедливо говорить, о том, что Азербайджан "подрывает" какие-либо усилия "мирового сообщества"? И почему Ландсбергис считает, что он имеет право говорить от имени мирового сообщества? Когда его успели избрать президентом мирового сообщества и дать право говорить от имени всего мира?

Габриэлюс Ландсбергис не понимает, что решенный вопрос присутствия террористов в Карабахе являлся прямой угрозой для безопаности азербайджанцев. Выступая с такими глупыми, опрометчивыми заявлениями и поддержкой Армении, Ландсбергис создает опасный прецедент, который позволит другим странам, заинтересованным в поощрении сепаратизма на уровне государства, продвигать свою позицию.

К слову о сепаратизме. Было бы очень интересно узнать взгляды главы литовского МИДа и на другие конфликты, элементом которых являются сепаратные силы. И выступит ли он с аналогичным заявлением?