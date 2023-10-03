https://news.day.az/politics/1603510.html Бако Саакян и Аркадий Гукасян задержаны
Бако Саакян и Аркадий Гукасян задержаны
Экс-главари карабахских сепаратистов Бако Саакян и Аркадий Гукасян были задержаны и доставлены в Баку Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в связи с возбужденным против них уголовным производством за совершенные преступные деяния, передает Day.Az.
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