Бако Саакян и Аркадий Гукасян задержаны

Экс-главари карабахских сепаратистов Бако Саакян и Аркадий Гукасян были задержаны и доставлены в Баку Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в связи с возбужденным против них уголовным производством за совершенные преступные деяния, передает Day.Az.

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