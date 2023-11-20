Автор: Байрам Эльшадов

Политический кризис в Испании остается одной из ключевых проблем, которые являются серьезной долгосрочной проблемой для страны в частности, и для ЕС в целом. В Брюсселе, конечно, пока не считают это проблемой, но в самой Испании разгорается самый настоящий кризис.

Всему виной явился закон об амнистировании сепаратистов, который был воспринят в Испании весьма отрицательно. В 2017 году Каталония предприняла неудачную попытку отделиться, а нынешний закон подразумевает предложение об амнистии для лиц, нарушивших закон около шести лет назад.

Решение главы правительства Педро Санчеса было негативно воспринято населением страны. Участники акции протеста недовольны законом так как, по их мнению, он является антиконституционным и его целью является "помиловать всех тех, кто нарушил единство Испании".

Позиция протестующих весьма логична и понятна. Остаются неясными мотивы, которые заставили правительство пойти по избранному пути. Особенно учитывая то, что в 30-х годах предыдущего века Испания уже переживала подобный кризис, котрый также был связан с "заигрыванием" с сепаратистами. Точнее, мотивы есть, но они строго личные. Конечная цель - укрепить свою власть, но с точки зрения интересов Испании, конечно, шаг весьма спорный.

Любопытно то, что в течение последних лет Испания активно выражает свое мнение в отношении бесславно окончивших свой путь сепаратистов в Азербайджане. А в конце предыдущего десятилетия Мадрид сделал все, чтобы подавить сепаратистские настроения в Каталонии, включая весьма жесткие шаги, такие как аресты. Получается, что для официальных лиц в этой европейской стране каталонский сепаратизм был неприемлем, а сепаратизм в Азербайджане был нормальным явлением.

Но в Испании не поняли, что отношения легитимных властей какой-либо страны к сепаратизму являются бинарной переменной. Можно только поддерживать сепаратизм или быть против него. Нельзя относиться к сепаратизму ситуативно, т.е. в некоторых случаях поддерживать, а в некоторых нет. Или даже поддерживать частично. Такой подход гарантирует отсутствие четкой политической линии и ставит страну в сложную ситуацию. Особенно это касается таких стран как Испания, в которых существуют тенденции к сепаратизму. Многолетняя неопределенная политика и подход Мадрида к вопросу сепаратизма, как у себя дома, так и на международном уровне, подводит страну к сложной ситуации. И именно сомнительная политика Мадрида создает условия для распространения сепаратизма на его территории, что отрицательно скажется на Испании и на всем европейском экономическом пространстве.

Политические элиты в Брюсселе пока не видят кризиса, потому что пребывают в уверенности относительно будущего Испании. Но развитие сепаратизма в этой стране может перелиться и на другие страны Европы, что уже станет важным сигналом для всей Европы.

А сегодня Испании предстоит решить, как быть с сепаратизмом в своей стране. Учитывая то, что Мадрид кидается из одной крайности в другую, весьма вероятно, что социальный и политический раскол в стране продолжит становиться более интенсивным.