Утраченная совесть старушки Европы и наши «оппозиционные» босяки в Страсбурге

Автор: Эльчин Алыоглу

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- Преотлично! Блеск! Ещё говорите!.. Теперь вы говорите про то, как мудро поступили, а Азербайджаном в ПАСЕ! Ариф, стойте там, где стоите! Так. Дышите глубже: вы взволнованы! Еще глубже, вы будете говорить про права человека и выборы! Ариф! Ну, что такое - не вы же, а другой Ариф! Не нос, а ноги крупно, берем, показываем!.. Начали!.. Так, так... Говорите, не отвлекайтесь.

Вечер обещал быть томным. Как же, Ганимат Захид, главный идеолог зиц-председателя ПНФА Али Керимли, провел собрание с глухим названием "Учредительная конференция Координационного центра политических беженцев Азербайджана", после чего, некоторые сознательные участники совхозного собрания потянулись в сторону главной площади Страсбурга.

... На центральной площади французского города Страсбурга стояли две перед маленькой толпой их снимающих, недовольно смотрели на мокрое небо, двигали бровями и сопели.

Они были два Арифа - Мамедов и Юнус, две говорящие головы эмигрантской политической кухни.

Эти алчные до денег, недалекие умом, агрессивные псевдоблогеры и якобы "независимые политические субъекты", ныне проживающие в различных странах Европы за счет получаемых от своих хозяев подачек, собрались для очередного "великого свершения".

Ариф Юнус, возомнивший себя Че Геварой и Черчиллем в одной ипостаси, но похожий на ушлого ростовщика, бил в грудь, теребил шарф и кричал "Одобрямс!", пел осанну ПАСЕ и жаловался на Азербайджан, где что ни день, оказывается, то трагедия и боль.

Ганимат Захид, выполняющий роль "Серого Кардинала" и Геббельса для зиц-председателя ПНФА, давно превратившегося в затрапезного, истеричного блогера, ведущего стримы из маленькой комнатушки своей квартиры, молча стоял в стороне, пытался не отсвечивать

Ариф Юнус и Ариф Мамедов же кричали перед жалкой кучкой "журналистов", надували обвислые щеки, произносили "яростные и обличительные" речи, напоминая другого инфузория эмигрантской политтусовки Габиля Мамедова - казалось, еще чуть-чуть, и развернутся небесные хляби, и польется на площадь ночного Страсбурга дождь из капель свободы, демократии и прав человека.

Но увы, не только в разных концах города, но и в самой площади не замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот не выбегали домашние хозяйки, не кричали "Урра Мамедову!", "Ахх, какой мущщина Юнус!". Даже чепчики не были брошены в атмосферу.

Именно так - ни одна страсбуржка в экстазе, и со словами "Ой вей, какие люди!" не прибежала из своего дома, чтобы кинуть в них сковородкой, а старики не начали кататься по земле от восторга, поднимая в воздух свои пенсионные чепчики. Вместо этого, некоторые из женщин и молодых парней просто пялились на них с удивлением, как будто они видели пришельцев из космоса.

Не было стихийного митинга, не качали старичков-демократов и защитников прав человека. Ну, чтобы они, старички причитали бабьими голосами, и кляли Азербайджан. А защитники, значить, чтобы летали молча, с серьезными лицами.

Ариф Мамедов дергал руками и говорил, говорил, говорил... Потом то же самое делал другой Ариф, который Юнус. Ариф, который Юнус, был в кепке, нахлобученной на лысоватую голову,с обвислым и красным носом. Но, превозмогая колики в животе и общий артроз мозговой деятельности, он тоже двинул речь про жуть в Азербайджане, и про то, как ПАСЕ светоч добра и прожектор демократии.

Женщины и несколько молодых мужчин, недовольна корча гримасы нетерпения, вместо изъявлений пламенной поддержки, бубнили нечто невнятное.

Оно, конечно, Арифа Мамедова и Арифа Юнуса можно назвать политиками, но это все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей.

Конечно, можно посочувствовать им, даже закивать головой, мол, французские журналюги, эти акробаты пера, эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин, эти стучатели по пыльным и жирным от пота клавищам ноутбуков, ничего не опубликовали, не показали и не озвучили про такой задушевный митинг.

Где Ариф Мамедов первую часть своей речи в тоне ля, вторую часть - в тоне до и последнюю, крикливо-патетическую - в тоне ми. Жесты его не были умеренны и красивы, это да, не будем врать.

Он почему-то отчаянно напоминал жуликоватого риелтора с окраин Страсбурга - где такой вот мошенник обведет вас вокруг пальца, обманет и смоется - и поминай, как звали эту прощелыгу.

А что касается резолюции ПАСЕ насчет нашей с вами страны...

Знаете ли, вопросы, важно помнить, всегда требуют ясного мышления. Лучше подходить к ним трезво, взвешивая издержки и результаты. Даже в случае с ПАСЕ нужно продумать, что мы можем сделать и как лучше реагировать на ограничения, накладываемые на нашу делегацию.

Изначальная реакция была совершенно верной, даже выверенной: наша делегация выступила с заявлением, и не дожидаясь окончания голосования, ушла из зала. В резолюции ПАСЕ говорится о различных вещах, включая ситуацию с Лачинским коридором и события в бывшем Нагорном Карабахе. Хотя в поправках упоминается возможность возобновления работы делегации Азербайджана, мы все равно решили покинуть зал, где творилась вакханалия и визжали про права человека, имея ввиду карабахских армян.

ПАСЕ... О, эта организация потеряла свой авторитет и далека от звания "демократической совести Европы". Именно поэтому решение азербайджанской делегации о временном приостановлении участия в ее работе до начала обсуждения резолюции было мудрым, правильным и сильным шагом.

Так что же у нас получается в итоге? В чем именно наши претензии к ПАСЕ - это ясно и понятно, и на это нужно обратить особое внимание. А после - делать все возможное, чтобы эти претензии продолжались как можно дольше. Ведь нас уже обвинили, так что, почему бы нам не придерживаться своей линии, несмотря ни на что.

Можно говорить о двойных стандартах и исламофобии, но претензии морального характера не интересны никому. Напоминать о различных событиях тоже не имеет смысла. Преследуя свои интересы, мы должны действовать в соответствии с ситуацией. Ибо с этими политическими клошарами чем жестче, тем красивее и лучше.

Мы можем заявить, что считаем нецелесообразным проводить переговоры с Арменией на западных площадках. И вести переговоры в Тбилиси, игнорируя враждебное отношение Запада.

Если кто-то не хочет с нами сотрудничать - ну и ладно, Бог с ним, отчего нет. Но как говорил небезызвестный картавый персонаж, архиважно, что без открытия Зангезурского коридора не может быть и речи о восстановлении связи с Арменией. И хотя, может статься, что даже понесем репутационные потери. Ничего, и такое перетерпим, переживем. Уж лучше пусть обвиняют заслуженно, чем огульно, тупо и безосновательно.

Как два Арифа - Мамедова и Юнуса - которые, промокая под дождем, что-то бубнили про демократию и права человека, даже не пытаясь скрывать свою бурундучью радость от резолюции против нашей страны.

Они такие, ничего не изменишь.

Они, жалкие подобия блогеров, политиков и общественных деятелей, на самом деле являющиеся выброшенными на обочину истории и политики тусклыми, ржавыми, потрепанными персонажами, босяками общественной жизни и политики.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az