Госдолг Армении непрерывно растет

За 2 месяца госдолг Армении вырос более чем на 100 млн. долларов, а правительство страны ничего не может (или не хочет) с этим поделать, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что правительство утверждает, что у бюджета нет проблем с деньгами, но с другой стороны, осуществляется постоянный заем денег. Несмотря на то, что взамен взятых долгов дают небольшие проценты, выплачиваются штрафы за запланированную, но нереализованную часть кредитов.

"Не существует года, в течение которого кредитные программы можно было бы завершить вовремя. Из-за плохой работы и некомпетентности государство страдает вдвойне: дают огромные проценты, не считая штрафов. Более 10% денег госбюджета выделяются только на покрытие процентных платежей по кредитам, что равно не менее 500-600 миллионов долларов в год. В этом году ожидается, что затраты будут больше.

Всего за 6 лет, в несколько раз меньший срок, им удалось увеличить долг почти вдвое. Страна действительно была втянута в кредитную лихорадку. Государственный долг увеличен примерно на 1 миллиард долларов в год. Новые кредиты берутся для того, чтобы покрыть предыдущие, что происходит безуспешно", - говорится в СМИ.

Отмечается, что по состоянию на начало марта текущего года, по официальным данным, государственный долг Армении составил около 11 миллиардов 943 миллионов долларов. Доля государства превышает 11,4 миллиарда.

За первые два месяца начала года он увеличился еще на 108,5 миллиона в основном за счет внутреннего долга. Внутренний долг, который почти в три раза дороже, даже сравнялся с внешним долгом.

По последним данным, внешний долг правительства составляет 5,9 миллиарда долларов, а внутренний - 5,5 миллиарда. За несколько лет доля внутреннего долга увеличилась примерно в четыре раза.

В результате под видом изменения долговой стратегии власти Армении сильно увеличили долговую нагрузку, которая достигла 7,1% барьера, что является ужасно больной цифрой для страны. Это процентная ставка, типичная для коммерческих кредитов, до которой увеличена цена государственного долга.

Также подчеркивается, что погашение государственного долга постепенно становится проблематичным и приблизилось к опасной границе: "Ориентир по сроку погашения долга составляет 7-10 лет. В настоящее время средний срок составляет 7,3 года. Долговая лихорадка, в которую нынешнее правительство втянуло страну, продолжается и, кажется, остановить это невозможно. Долг Армении вертится и растет, как снежный ком, последствия которого будут видны позже, когда бюджет столкнется с финансовыми трудностями".

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