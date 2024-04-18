Армянское лобби использует Конгресс США в целях грязной пропаганды

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби и конгресс США являются прекрасным примером созависимости, в котором каждая из сторон служит интересам другой стороны. Иногда возникает впечатление, что армянское лобби и американский Конгресс просто не смогут функционировать по-отдельности. И с приближением дня "геноцида" становится заметен масштаб этой связи. И ряд продажных американских конгрессменов уже начал проводить масштабную кампанию по продвижению грязной армянской пропаганды.

Американские конгрессмены подошли к делу с размахом. Конгрессмен Том Мак-Клинток, представляющий штат Калифорния, армянский заказ отработал полностью. Обвинив Турцию в "геноциде", конгрессмен не забыл обвинить и Азербайджан в мифических "недавних преступлениях" в Карабахе. Большой вопрос - о каких "преступлениях" идет речь, учитывая то, что в Карабахе успела побывать миссия ООН и не нашла там никаких следов "преступлений".

Другой конгрессмен Сет Моултон, представляющий штат Миннесота, также произносил аналогичные речи. Как и его коллега, он обвинил Турцию и Азербайджан в том, что сегодня армяне "погрузились в кровопролитие". При этом умолчав, что армяне сами себя погрузили в кровопролитие, когда начали карабахский конфликт. Но о таком армянское лобби, конечно же, говорить Моултону запретило.

Третий конгрессмен - давно и хорошо извстный нам Брэд Шерман также выступил с речью, в которой говорил о "насильственно переселенных из Карабаха армянах". Повторять основные тезисы его выступления мы не будем, так как читатель может догадаться о них и без наших подсказок.

Во всем этом любопытным нам кажется то, что конгрессмены выступали на мероприятиях, посвященных тому, что армяне считают "геноцидом". Но несмотря на заявленную цель мероприятий, говорили они больше об Азербайджане и Карабахе. Неужели им нечего сказать о придуманном "геноциде"? Конечно, есть. Но сегодня армянам важнее раскрутить тему "депортации армян из Карабаха", так как это становится для лобби "дойной коровой", с помощью которой можно будет генерировать дополнительные потоки финансовых средств.

Ведь если задуматься, то обогащение является главной задачей армянского лобби. Если бы было не так, то армянская диаспора направляла бы миллиарды на развитие Армении. А в реальности, финансовый вклад диаспоры в Армению очень скромный по отношению к ее возможностям.

Таким образом, диаспора диверсифицирует свой доход, который затем использует для покупки сочувствующих конгрессменов и иных политиков. В ряде случаев, как в Калифорнии, это очень выгодно для политиков, ведь получаешь деньги и симпатии армянской части электората. В результате, карьера идет в гору без каких-либо личных потерь или рисков. Главное - не попасться с армянскими деньгами.

По этой причине армянская диаспора и американские конгрессмены так любят друг друга. Потому что их деловое партнерство является примером взаимовыгодного сотрудничества. Именно благодаря сотрудничеству с продажными конгрессменами армянская диаспора получает возможность распространять свои лживые нарративы в надежде на то, что это придаст легитимности армянским мифам и сказкам.