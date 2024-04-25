https://news.day.az/politics/1655261.html Похудел и хватит: Рубик Варданян прекратил «голодовку»
Похудел и хватит: Рубик Варданян прекратил «голодовку»
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как находящийся под арестом в Баку Рубен Варданян прекратил голодовку.
Day.Az представляет публикацию:
"Семья мошенника Варданяна сообщила, что провела телефонный разговор с ним и им "удалось уговорить его прекратить голодовку".
"Варданян неохотно согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких", - пишет армянская газета "Грапарак".
Что и требовалось доказать: скинул пару кило и хватит".
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