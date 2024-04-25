В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как находящийся под арестом в Баку Рубен Варданян прекратил голодовку.

Day.Az представляет публикацию:

"Семья мошенника Варданяна сообщила, что провела телефонный разговор с ним и им "удалось уговорить его прекратить голодовку".

"Варданян неохотно согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких", - пишет армянская газета "Грапарак".

Что и требовалось доказать: скинул пару кило и хватит".