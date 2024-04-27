Посольство США о минном инциденте в Шуше

Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в связи с минным инцидентом, произошедшим сегодня в Шуше, сообщает в субботу Day.Az.

"Мы опечалены известием о том, что сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию пострадал в результате взрыва мины. Соединенные Штаты твердо привержены поддержке Азербайджана в его усилиях по разминированию своих территорий. Мы разделяем горе всех жертв мин и их семей", - говорится в публикации посольства в аккаунте в социальной сети "X".

Отметим, что 27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Гулиев Эльчин Айдын оглу, 1981 года рождения, находясь при исполнении служебных обязанностей на территории освобожденного села Гайбалы Шушинского района, получил ранение в результате взрыва противопехотной мины.

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