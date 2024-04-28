Армении предрекли крах экономики

Список крупных налогоплательщиков по итогам первого квартала 2024 года свидетельствует о том, что в экономике Армении мало что изменилось - рост экономики, как и в последние пару лет, продолжается за счет релокации, реэкспорта, добычи полезных ископаемых и внутреннего потребления.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель "Аудиторской палаты" Армении Наири Саркисян.

25 апреля Комитет государственных доходов страны опубликовал список крупных налогоплательщиков по итогам первого квартала 2024 года. Впервые его возглавляет компания "Мобайл сентр арт", занимающаяся импортом и продажей мобильных телефонов и другой техники. Компания "Прити Уэй", импортирующая и продающая технику, которая больше всего известна армянским потребителям по торговой сети "Веста", расположилась на пятом месте в списке крупных налогоплательщиков.

На втором месте в списке - компания "Газпром Армения", на третьем - Зангезурский медно-молибденовый комбинат. В первую десятку крупных налогоплательщиков также входят местные производители табака и компании, занимающиеся импортом и продажей топлива.

Саркисян уверен, что продажи компаний, занимающихся импортом техники, в том числе "Мобайл сентр", резко возросли за счет российского рынка, поскольку потребительский рынок Армении не мог обеспечить такие объемы.

"К примеру, продукция крупных компаний, таких как Samsung, Apple, которая из-за ограничений не экспортируется в Россию, приобретается через другие страны: Армению, Грузию, Турцию, ОАЭ и т.д.", - поясняет он, добавляя, что указанная продукция поступает из Армении в Россию не только посредством реэкспорта, но и путем индивидуальных закупок. Люди покупают гаджеты в Армении и увозят с собой в Россию или отправляют через знакомых.

О возможных вариантах реализации импортной техники, по словам Саркисяна, могут дать подсказки данные об уплаченных налогоплательщиками НДС и налоге на прибыль.

"НДС "Мобайл сентра" превышает 17 млрд драмов ($43,5 млн), что означает, что в Армении было большое количество продаж. Плюс до 2 млрд ($5,1 млн) - это налог на прибыль, то есть, товары реализованы в обоих вариантах. Но большую часть товара покупатели приобрели в Армении и увезли с собой в Россию", - замечает Саркисян.

Для сравнения отметим, что налог на прибыль компании "Прити Уэй", импортирующей и продающей технику, в январе - марте составил 3,5 млрд драмов ($8,9 млн), НДС - почти 3 млрд ($7,6 млн).

Что касается считающихся традиционными лидерами экономики Армении "Газпром Армения", Зангезурского медно-молибденового комбината или компаний, занимающихся производством табака, Саркисян подчеркивает, что они уступили свои позиции не потому, что стали меньше работать или мало зарабатывать, а потому, что вышеупомянутая отрасль экономики за счет определенных обстоятельств смогла получить гораздо большие доходы и, естественно, платить более высокие налоги.

"За счет увеличения налогов первых, вторые сдали свои позиции", - констатирует экономист, добавляя, что структура экономики, основанная на импорте, продаже и реэкспорте, особенно если это продолжается длительное время, предвещает скорый крах экономики Армении.

"Если добавим к этому еще и политическую составляющую, то не исключено, что это преднамеренный шаг, направленный на полное уничтожение потенциала экономики Армении, с расчетом на то, чтобы в перспективе полностью поставить ее в зависимость от турецкой экономики. То есть, мы будем импортировать все из Турции, что разрушает основы будущего развития и усиления страны", - считает Саркисян.