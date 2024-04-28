Армению ждет участь Украины, если Ереван и армянский народ не передумают.

Как передает Day.Az, об этом сказал постоянно топящий за армян во время эфиров Владимира Соловьева декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

По его словам, армянам придется воевать с Россией.

"Не исключаю, учитывая те настроения, царящие в Армении и озвучиваемые упреки по отношению к России. Политическая война уже началась и сейчас идет. Мне хочется знать, что ныне думают армяне по отношению к России. Разорвать окончательно? Кто так сказал? ЦРУ? Так и скажите - вы нам надоели, надоела ваша опека, спасение и т.д. Тогда будет ясно. Я уже не знаю, как относиться к Армении. Просто не знаю", - признался Третьяков.

Отметим, что отношения Еревана и Москвы резко ухудшились по итогам Второй Карабахской войны, когда Армения беспочвенно обвинила Россию в предательстве, а затем закрутила отношения и процесс сближения с Западом, в частности с Францией, вопреки предупреждениям Кремля. С тех пор в стране постоянно наблюдается рост русофобии и антироссийской риторики, которые достигли своего пика после того, как стало известно, что российский миротворческий контингент покидает Карабахский экономический регион Азербайджана.

Учитывая то, что Третьяков является одним из тех, кто давно продался армянской диаспоре, его слова говорят о том, что даже такие выкормыши, как он уже начинают сомневаться, почему они постоянно защищают Армению во вред российским интересам.