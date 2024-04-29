https://news.day.az/politics/1656051.html Ереван подтвердил готовность к встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане
Ереван подтвердил готовность к встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут встречу в Казахстане.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"Есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана по предложению казахстанской стороны. Уточнено, что встреча состоится в Алматы", - подчеркнула она.
Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Ереван заявил о готовности Астаны предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.
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