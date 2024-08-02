Истекает срок подачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты в связи с парламентскими выборами

Сегодня истекает срок подачи в окружную избирательную комиссию избирательных документов, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Day.Az, согласно "Календарному плану основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", для регистрации кандидата или его уполномоченного представителя, уполномоченного представителя политической партии, блока политических партий избирательные документы максимум за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования должны быть представлены до 18:00 в окружную избирательную комиссию.

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, назначенными на 1 сентября, этот срок охватывает период с 13 июля 2024 года по 18:00 2 августа 2024 года.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!