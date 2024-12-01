Кровавая резня, устроенная Францией: Сенегал требует справедливости!

Массовое убийство западноафриканских солдат колониальными силами в конце Второй мировой войны остается окутанным тайной. Однако новое правительство Сенегала не намерено мириться с этой загадкой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье The New York Times, где раскрываются подробности кровавых преступлений Франции.

Издание подчеркивает, что на этой неделе ученики средней школы в Сенегале слушали историю, которую большинство из них уже знали.

В 1944 году французские колониальные силы устроили резню западноафриканских солдат, вернувшихся из Франции после участия во Второй мировой войне, рассказывала учительница Амината Диедиу.

Их школа, расположенная в Тиаройе, находится неподалеку от места этих событий.

Почему французы устроили резню, спросил один ученик. Как их убивали, поинтересовался другой.

"Я хочу знать больше", - сказала 16-летняя Эми Салл.

Накануне 80-й годовщины событий, известных как резня в Тиаройе, правительство Сенегала оказывает давление на Францию, требуя полного раскрытия одной из самых мрачных страниц её колониального правления в Африке.

И Сенегал не намерен отступать, что стало ещё одним сигналом от африканских правительств о пересмотре отношений с бывшей метрополией.

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе назвал события "резнёй" в письме, адресованном своему сенегальскому коллеге, - впервые французский президент использовал такое определение, - президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе дал прямой ответ.

"Этого недостаточно", - сказал Файе в интервью газете Le Monde.

"Мы до сих пор не знаем, сколько людей было убито, почему, как и где их похоронили".

Призыв к справедливости и репарациям

Призывы к репарациям перекликаются с кампаниями, требующими правды и справедливости за преступления колониальной эпохи, совершенные по всему континенту. В бывших французских колониях Западной и Центральной Африки, где в последние годы несколько правительств ограничили связи с Францией, память о Тиаройе остается особенно болезненной.

"Тиаройе может стать основой панафриканского сознания, объединяющего все африканские страны, потерявшие своих граждан в этой трагедии", - сказал Мамаду Диуф, сенегальский историк и директор Института африканских исследований Колумбийского университета.

Диуф, которого этим летом сенегальское правительство назначило руководителем исследовательской комиссии по Тиаройе, назвал новый подход Сенегала "свидетельством разрыва с прошлым и сильного утверждения суверенитета".

Кровавая бойня за 15 секунд

Утром 1 декабря 1944 года французские колониальные силы собрали сотни западноафриканских солдат, временно размещенных в гарнизоне в Тиаройе, на окраине Дакара - тогдашней столицы Французской Западной Африки.

Это должно было быть их последней остановкой перед возвращением домой. Солдаты из десятка африканских колоний сражались за Францию в войне, провели годы в нацистских лагерях и теперь ждали финансовой компенсации за свои годы службы.

Но денег не было.

Когда напряженность между французскими и западноафриканскими солдатами, когда-то сражавшимися бок о бок, достигла предела, французские офицеры поклялись "восстановить порядок", согласно французскому военному отчету, написанному за день до убийств.

Они привезли в Тиаройе пулеметы, два батальона, танк и другие военные машины, чтобы "показать такое превосходство, чтобы мятежники даже не думали о сопротивлении", говорилось в отчете.

Около 9:30 утра было выпущено более 500 пуль в течение 15 секунд, согласно архивным данным, изученным французским историком Мартином Мурром.

"Официальные данные вызывают недоверие"

Первоначально официальное число жертв составляло 35 человек. В докладе, составленном французским офицером спустя несколько дней, утверждалось, что это была "необходимая хирургическая операция", акт самообороны против вооруженных и агрессивных мужчин.

Однако историки из Франции и Сенегала утверждают, что реальное число жертв ближе к 400, и что западноафриканские солдаты не были вооружены.

Исследователи также указывают на противоречия в военных отчетах, подготовленность французских войск и другие признаки преднамеренной резни. Они также отмечают отсутствие информации о личностях жертв и месте их захоронения как попытку Франции скрыть преступление.

Хранение памяти о Тиаройе

Несмотря на отсутствие полной информации, память о трагедии Тиаройе укоренилась в общественном сознании Сенегала благодаря пьесам, стихам и песням. Классикой сенегальского кинематографа стал фильм "Лагерь Тиаройе", выпущенный в 1988 году режиссером Усманом Сембеном.

Сейчас новое правительство Сенегала делает этот вопрос политическим.

На улицах Дакара размещены десятки билбордов, посвящённых 80-летию резни. В Тиаройе реконструируется военное кладбище, где пройдут официальные памятные мероприятия.

В средней школе, построенной на месте лагеря, ежегодно проходят церемонии памяти. Ученики в школьной форме, похожей на ту, что носили в 1944 году, поднимают флаг Сенегала в знак уважения к погибшим.

Тема больше не табу

Экономические, культурные и политические связи между Сенегалом и Францией оставались глубокими с момента обретения Сенегалом независимости в 1960 году.

В целях сохранения этих связей сенегальские президенты никогда открыто не критиковали Францию за зверства, совершенные в Тиаройе, отмечают историки и интеллектуалы из обеих стран.

"Прежние правительства считали, что им нужно уговаривать Францию на проведение памятных мероприятий", - сказал писатель и интеллектуал Бубакар Борис Диоп, написавший пьесу о Тиаройе. - Но теперь это меняется".

Франция долгое время утверждала, что предоставила полный доступ ко всем своим архивам о событиях, но появляются свидетельства того, что это не так. На 70-ю годовщину убийств в 2014 году тогдашний президент Франсуа Олланд заявил, что число жертв, скорее всего, было около 70 - вдвое больше официально признанного ранее, но всё ещё значительно меньше оценок историков.

"Франция остаётся самой собой только тогда, когда не отворачивается от событий, которые могли запятнать её образ", - сказал Олланд.

В прошлом месяце сенегальские архивисты, работающие в исследовательской группе под руководством Диуфа, отправились во Францию, чтобы изучить все доступные документы, которые могут содержать информацию о резне.

"Мы сможем получить данные, которые позволят людям требовать репарации", - сказал Диуф.

Президент Файе в своём интервью Le Monde подчеркнул, что только правда поможет Сенегалу и Франции двигаться к партнёрству, "очищенному от болезненных воспоминаний". Он также призвал сотни французских солдат, всё ещё находящихся в Сенегале, покинуть страну. В прошлом месяце правительство Чада разорвало давние оборонные соглашения с Францией, что стало ещё одним ударом по уменьшающемуся влиянию Франции в Африке.

Надежда на правосудие

Бирам Сенгор, которому в 1944 году было шесть лет, всё ещё ждёт финансовой компенсации, которую Франция обязана выплатить его покойному отцу за службу.

Президент Макрон заявил, что не приедет в Сенегал для участия в памятных мероприятиях. Останется ли Франция внимательной к требованиям Сенегала, также остаётся под вопросом.

При этом при президентстве Макрона Франция уже вернула похищенные произведения искусства и признала преступления, совершённые в Алжире и Руанде. Однако признание ответственности за события в Тиаройе может привести к новым требованиям репараций из других бывших колоний.

"Если французы хотят наладить отношения с африканцами, они должны извиниться и заплатить", - сказал Сенгор.