Азер Гараев,

политолог

Все достижения Азербайджана в современную эпоху напрямую связаны с дальновидной политикой и лидерством Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января затронул вопросы, представляющие интерес как для азербайджанской общественности, так и для всего мира. В интервью были затронуты такие темы, как внутренние дела Азербайджана, его внешние связи, планы на будущее, отношения с соседними странами, процессы в странах мира и многое другое.

В начале интервью глава государства рассказал о социально-экономических итогах 2024 года. Президент Ильхам Алиев отметил, что прошедший год по-прежнему является успешным с точки зрения экономического развития и экономические показатели прошлого года это наглядно доказывают. В 2024 году валовой ВВП вырос более чем на 4 процента, а валютные резервы страны достигли 72 миллиардов долларов. В то же время внешний долг Азербайджана составляет всего 7,2 процента от ВВП, что означает, что в рассматриваемом аспекте страна входит в число мировых лидеров в глобальном плане. Цель снижения внешнего долга до 10 процентов ВВП была достигнута с избытком, что создало новые условия для привлечения дополнительных финансовых ресурсов для новых проектов.

Говоря о мероприятии COP29, организованном в стране на высоком уровне, глава государства подчеркнул, что в этом направлении были достигнуты различные цели, что является очередным успехом Азербайджана. В то же время Президент Ильхам Алиев рассказал о попытках бойкотировать COP29 по политическим мотивам. Здесь, конечно, инициаторами были Франция во главе с Макроном. Известно, что эта попытка бойкота была абсолютно провальной, и Макрону, стоявшему за этой попыткой, не удалось достичь своих целей и на этот раз. Даже по словам главы государства, он [Макрон] лично звонил главам других государств и призывал их не ехать в Баку. Но поскольку Азербайджан является важным актором как в региональном, так и в глобальном плане, главы этих государств выбрали все же приехать в Азербайджан. Так, 80 глав государств и правительств посетили Баку, что еще раз показало, что Азербайджан является надежным партнером.

Касаясь членства и активного участия Азербайджана в международных организациях, глава государства также рассказал о неданем избрании страны членом Организации D8. Президент Ильхам Алиев особо отметил это знаменательное событие, подчеркнув, что уже даны все необходимые указания для активного участия и вклада Азербайджана в D8. Этот шаг еще больше расширит глобальные экономические и политические связи Азербайджана, а также обеспечит участие Азербайджана в экономических и дипломатических процессах Организации. Этот важный шаг еще больше укрепит позиции Азербайджана на международной арене и усилит его сотрудничество с глобальным мусульманским миром. Азербайджан в рамках D8 может внести свой вклад в развитие Организации, поделившись своим опытом в таких областях, как экономика, энергетика и торговля.

В интервью также говорилось о поддержке Армении со стороны ряда стран. Армения на фоне нынешних геополитических процессов стремительно теряет как покровителей, так и надежду на будущее. Изменения, происходящие в регионе, свидетельствуют о том, что внешняя поддержка, на которую Армения рассчитывала десятилетиями, ослабла, а то и вовсе исчезла. Выступления президента Франции Эмманюэля Макрона против Азербайджана и проармянская политика не нашли поддержки на международной арене, и Франция еще больше утратила свое влияние. Это привело к тому, что Макрон косвенно признал силу Азербайджана и провал французской политики в регионе. В США также остались считанные дни администрации Байдена, и влияние Сороса и соросовцев, связанных с ним, значительно уменьшится. Это приводит к снижению поддержки Армении в США и ослаблению позиций Армении на Западе. Ожидается, что новая администрация будет проводить более реалистичную и сбалансированную политику, что означает закрытие дополнительных дверей поддержки для Армении. На фоне этих изменений рациональный выход для Армении только в одном направлении - построение нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией. В частности, для Армении открытие Зангезурского коридора является неизбежной геополитической реальностью. Этот коридор - возможность не только расширения экономических и транспортных связей в регионе, но и выхода Армении из международной изоляции. Армения должна оценить эту возможность и перестать препятствовать налаживанию транспортных связей в регионе. В противном случае Армения окажется еще более изолированной и потеряет возможности для развития. Как подчеркнул в интервью Президент Ильхам Алиев - Зангезурский коридор должен и будет открыт.

Кроме того, говоря об освобождении четырех сел Газахского района от армянской оккупации, глава государства отметил, что это произошло в результате монолога, а не диалога. Азербайджан добился справедливости в этом вопросе, восстановил территории. Территории Азербайджана были возвращены без единого выстрела.

"Я бы сказал, что это произошло в результате не диалога, а монолога. Поскольку ясно, что диалог с Арменией не удавался на протяжении десятилетий. И оккупационная политика Армении не предполагала какого-либо диалога, они использовали переговорный формат как ширму для продолжения оккупации. И та информация, которая недавно появилась в прессе, а именно, фашистские заявления первого президента Армении, еще раз подтверждает то, о чем в принципе мы знали уже достаточно давно: что Армения не собиралась освобождать ни один сантиметр азербайджанской территории. Они чувствовали себя, как они считали, достаточно комфортно, получая бесплатно вооружение на миллиарды долларов от одного союзника, политическую и моральную поддержку - от двух других.

И таким образом, все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ на протяжении того периода, за который я отвечаю, однозначно были на стороне оккупанта. Это я вам говорю как человек, который с 2004 года вел переговоры в рамках Минской группы и встречался с этой "тройкой" большое количество раз. Поэтому рассчитывать на то, что путем диалога мы могли бы получить эти территории, конечно, мы не могли. Равно как и восстановление территориальной целостности", - сказал Президент Ильам Алиев в своем интервью местным телеканалам.

В то же время глава государства отметил, что в этом месяце по инициативе и предложению Азербайджана должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации для продолжения вопроса о делимитации. Было отмечено, что у другой стороны также нет особых возражений по этому вопросу.

Касаясь происходящего в Армении процесса вооружения, глава государства подчеркнул, что это новый фактор угрозы для Южного Кавказа. Взамен, естественно, Азербайджан также вынужден увеличить свой военный бюджет. Также следует учитывать, что Армения приобретает оружие либо бесплатно, либо в кредит. Азербайджан же выделяет на это средства из государственного бюджета. Однако прекращение Арменией гонки вооружений приведет к тому, что и в Азербайджане эти средства будут потрачены на другие социальные сферы. Однако, как отметил Президент Ильхам Алиев - Армения не сможет конкурировать с нами в гонке вооружений.

Говоря о восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, глава государства отметил, что для Азербайджана это один из важнейших приоритетов наряду с военными вопросами. Так, в 2025 году на эти цели будет выделено 4 миллиарда манатов. На эти территории активно переселяются бывшие вынужденные переселенцы, здесь проводится большая работа. Более десяти тысяч переселенцев уже обеспечены домами и живут там. Всего там работает и живет около 30 тысяч человек. Кроме того, в этом году планируется вернуть бывших поселенцев еще примерно в 20 населенных пунктов.

В интервью также была затронута ситуация на международной арене, в том числе во Франции. Политический класс Франции в течение многих лет отличается исламофобией, ксенофобией и антисемитизмом, что приводит к напряженности как во внутреннем обществе, так и на международной арене. Эти подходы усиливают дискриминацию во французском обществе и ослабляют отношения страны с мусульманским миром. Вместе с тем армянский фактор привел к формированию во французской политической элите необъективных позиций, в особенности, в вопросах, связанных с Азербайджаном, проводилась односторонняя политика.

Политическая некомпетентность нынешнего французского руководства, особенно президента Эммануюля Макрона, очевидна из-за неудач как во внутренней, так и во внешней политике. Поскольку приход Макрона на пост президента произошел на относительно коротком и неопытном этапе его политической карьеры, его стиль правления часто был импульсивным и неорганизованным. Это создало нестабильность в политической системе страны и вызвало серьезные проблемы для Франции как во внутренней политике, так и на международной арене.

"Политический опыт" Макрона слабее, чем у предыдущих президентов - например, Франсуа Миттерана, Жака Ширака или Николя Саркози. Миттеран и Ширак много лет работали на политической арене, имели большой опыт и действовали более взвешенно в своих решениях. При Макроне Франция потерпела ряд поражений, особенно в международной политике. Снижение влияния на Ближнем Востоке, растущая критика колониального прошлого в Африке и повсеместные протесты во внутренней политике (например, "движение желтых жилетов") указывают на слабость его управленческих способностей. Порой интриганский и эмоциональный подход Макрона отрицательно сказался на репутации страны, и Франция воспринималась как государство, занимающее очень неопределенную позицию. Неопытные, а иногда и нереалистичные подходы Макрона привели к более глубоким кризисам во французской политике как внутри страны, так и за ее пределами. Это показывает, что он находится на более слабой позиции в качестве лидера по сравнению с предыдущими президентами.

Говоря об азербайджано-американских отношениях, Президент Ильхам Алиев рассказал об уровне отношений между двумя странами при Дональде Трампе, о проблемах с уходящей администрацией.

Возвращение Дональда Трампа в президентское кресло с совершенно другой и новаторской повесткой дня может открыть новые горизонты в американо-азербайджанских отношениях. Его первый президентский срок ознаменовался развитием этих отношений. Серьезных проблем не возникло, напротив, сотрудничество между сторонами укрепилось, и стала приоритетом защита взаимных интересов. Азербайджанское общество разделяет ценности, пропагандируемые Трампом, особенно семейные и духовные. Его ясные месседжи, принципиальная позиция находят широкую поддержку в азербайджанской общественности. Это способствует формированию более глубокого культурного и политического взаимопонимания между двумя странами.

Возвращение Трампа к власти также увеличивает надежды на развитие американо-азербайджанских отношений. Азербайджан и США имеют достаточный потенциал для расширения сотрудничества в сферах экономики, энергетики, безопасности и культуры.

Однако при администрации Байдена ситуация изменилась. Американо-азербайджанские отношения попали под влияние отношений США с Арменией, в результате чего возникли серьезные проблемы. Несправедливая позиция, проявленная администрацией Байдена, особенно в Карабахском конфликте, односторонние подходы без учета прав Азербайджана, вызвали в нашем обществе большое недовольство. Такие шаги, как восстановление "907-й поправки", а также несоблюдение администрацией Байдена своих обещаний серьезно подорвали доверие к США. Азербайджанское общество встретило эту политику Вашингтона с разочарованием и тревогой.

С возвращением Трампа появляются новые возможности для восстановления и развития отношений между двумя странами. Очевидно, что это имеет большое значение не только с точки зрения межгосударственного сотрудничества, но и пропаганды общих ценностей между народами. Теперь двери снова открыты для диалога и искреннего сотрудничества.

Позиция Европейского Союза в процессе мира и нормализации отношений на Южном Кавказе вызывает серьезные вопросы. Факт открытой поддержки Арминии в инициативах по нормализации, ставит под сомнение объективность ЕС как посредника. Ярким примером этого является продление так называемой миссии Европейского союза по наблюдению. Вместо того, чтобы укреплять доверие к мирному процессу, этот шаг подорвал его.

"Демонстрации" миссии с биноклями, позирование в полувоенной форме и другие подобные несерьезные действия вызвали критику как у азербайджанской общественности, так и на международном уровне. Четко заявлено, что если Европейский союз продолжит поддерживать Армению и вооружать ее посредством таких инициатив, как так называемый "Фонд Мира", Азербайджаном будут предприняты адекватные шаги. Поведение Европейского парламента, особенно широкое распространение азербайджанофобии и односторонние подходы официальных структур, открывает путь к дальнейшему обострению этих отношений.

В интервью также были затронуты деятельность Бакинской инициативной группы и колониальная политика Франции. Очевидно отсутствие справедливых и объективных платформ для народов, страдающих от колониального гнета. Международные СМИ не создают возможности для этих народов высказать свое мнение, а вместо этого подвергают их угрозам и несправедливости. Эти несправедливости уже стали систематическими и осуществляются в больших масштабах. Ситуация в бывших колониях Франции - яркий тому пример.

Сегодня на этих территориях 70-75 процентов населения живет в условиях нищеты. Необоснованные заявления, сделанные президентом Эмманюэлем Макроном во время его визитов, игнорируя эти реалии, подверглись справедливой критике. Потому что горькие последствия французской колониальной политики по-прежнему сказываются на жизнях миллионов людей, а оправданные протесты в связи с этим жестоко подавляются. Тот факт, что 13 человек погибли в результате недавних событий и тысячи были арестованы, вызывает озабоченность у международного сообщества, но Западные государства игнорируют это. Эти события в очередной раз раскрывают двойные стандарты Западных стран, несмотря на их торжественные обещания в отношении прав человека. Азербайджан, поддерживая народы, борющиеся с такой несправедливостью, выявляет новую философию справедливости в международных отношениях. По этой причине Бакинская инициативная группа является платформой не только для поддержки этих народов, но и для привлечения внимания на глобальном уровне.

Глава государства также затронул тему, каково быть Президентом победоносного и сильного государства. Президент Ильхам Алиев отметил, что это большая ответственность и большая честь.

"Как вам сказать, во-первых, это большая ответственность. Прежде всего, именно так я отношусь к своей должности, ежедневно, ежечасно, днем и ночью. Во-вторых, - это большая честь. Конечно, я очень радуюсь, особенно в последнее время. В последние четыре года у меня совершенно другая жизнь. У всех у нас другая жизнь, все мы живем, просыпаемся, ездим за рубеж с совершенно другим настроением. Жить, работать, поддерживать международные контакты, являясь представителем, особенно руководителем страны-победительницы, - это совершенно особое чувство", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Следует отметить, что все достижения Азербайджана в современную эпоху напрямую связаны с дальновидной политикой и лидерством Президента Ильхама Алиева. По его инициативе страна признается на международном уровне надежным партнером, укрепляет свои позиции регионального лидера и добивается исторических достижений в экономической, политической, военной сферах. В результате стратегического подхода Президента Ильхама Алиева был урегулирован Карабахский конфликт, восстановлена территориальная целостность Азербайджана, страна вступила на новый этап развития. Эти достижения являются успешным результатом как внутренней, так и внешней политики, направленной на повышение благосостояния народа.