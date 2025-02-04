Завтра формируется сегодня: секрет успеха Азербайджана и провалов Армении

Автор: Акпер Гасанов

Завтра формируется сегодня. Очередное подтверждение этой истины пришло в виде сообщения Министерства экономики и устойчивого развития Грузии о том, что энергетические операторы Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии создали совместное предприятие в рамках проекта по прокладке высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию.

Процесс регистрации совместного предприятия Green Energy Corridor Power Company - GECO POWER COMPANY успешно завершился в Бухаресте, Румыния. Компаниями-учредителями являются: АО "Азерэнержи", АО "Грузинская государственная электросистема", венгерская MVM Energy Private Limited Company и румынская National Power Grid Company Transelectrica S.A. Совместное предприятие создано с равным долевым участием, поэтому все заинтересованные стороны будут равноправно участвовать в управлении компанией.

На данном этапе совместное предприятие будет заниматься научно-исследовательской и проектной деятельностью в рамках Зеленого энергетического коридора. Соответственно, целью его создания является реализация проекта "Зеленый энергетический коридор", который, среди прочего, предусматривает строительство высоковольтного подводного кабеля электропередачи в Черном море.

В целом напомню, что проект "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан" предусматривает будущую транспортировку зеленой энергии из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан и далее в Европу. Существует огромный потенциал как в Казахстане, так и в Узбекистане и Азербайджане, в Каспийском море и Центральной Азии для увеличения мощностей.

Именно исходя из всего этого на прошлой неделе в Ташкенте состоялось обсуждение шагов по реализации инициативы создания зеленого энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа". Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов принял участие во встрече министров водного хозяйства и энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Он подчеркнул успешное развитие партнерских отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Как видим, прямо сейчас создаются условия для получения в будущим политических и экономических дивидендов. В этой связи особо хочу отметить , что рост доверия к Азербайджану, как к надежному партнеру, также приносит дивиденды. Яркий пример - государственная азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR сообщила о покупке 10% акций израильского газового месторождения "Тамар" в Средиземном море.

Согласно сообщению, компания выкупила акции бизнесмена Аарона Френкеля, купившего их в 2010 году. Сумма сделки не разглашается, однако издание "Калькалист" сообщает, что, по оценкам специалистов, SOCAR купил акции исходя из стоимости месторождения в 8,5 миллиардов долларов, то есть потратил на них около 850 миллионов долларов. Покупка доли в "Тамар" - первое появление SOCAR в Средиземноморском бассейне.

Данная новость в очередной раз доказывает, что Азербайджан пользуется огромным доверием у Израиля, что далеко не каждой стране дано. Кроме того, мы видим, как далеко за пределы региона Южного Кавказа зашли проекты SOCAR. И это тоже результат многолетней работы по созданию позитивного имиджа как госкомпании, так и азербайджанского государства в целом.

Да, наша страна все активнее и успешнее играет роль транспортного хаба мирового уровня. Работа в этом направлении началась давно, еще с момента реализации проекта трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В первую очередь тут важно отметить, что таким образом Азербайджан отказал Армении участвовать в региональных проектах и лишил ее доступа на западные рынки через Турцию. Армения потерпела значительные потери в связи с тем, что трубопровод Баку - Джейхан обходит страну по грузинскому маршруту.

Армения также была исключена из других региональных проектов. Так что, нынешняя геополитическая отсталость Армении, а также ее экономическая и военная слабость - результат много лет назад продуманных и реализованных стратегических решений Азербайджана. Попутно, росла и значимость нашей страны.

С началом реализации проекта БТД о существенно изменилась геополитическая расстановка сил в обширном регионе, охватывающем Среднюю Азию, Кавказ и акваторию Каспийского моря. Ввод в эксплуатацию нефтепровода дал возможность более активно осваивать ресурсы каспийского бассейна. В Азербайджане это в первую очередь освоение блока месторождений Азери - Гюнешли, в Казахстане - Кашаган.

И вот, на днях случилось знаковое событие. "КазМунайГаз" экспортировал по морю в Баку первую партию черного золота с крупнейшего казахстанского месторождения Кашаган. После этого сырье будет транспортироваться по трубе Баку-Тбилиси-Джейхан в Средиземноморье (в Турцию, а далее на танкеры и по всему региону). Поставки нефти в этом направлении способствуют развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Вот так, шаг за шагом, в самых разных направлениях, начиная от нефтегазового сектора и заканчивая "зеленой энергией", Азербайджан инициирует и реализует грандиозные проекты. Какие-то из них закладывались вчера и приносят прибыль сегодня. А какие-то закладываются сегодня и принесут прибыль завтра. А Армения? Она продолжает оставаться самоизолировавшейся страной, где главным событием является подсчет убытков, которые принесет закрытие проектов USAID.