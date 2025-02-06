О первичном и вторичном: напоминание для Марии Захаровой

Автор: Акпер Гасанов

Россия рассчитывает, что ситуация с регистрацией Российского культурного центра (Русский дом) в Баку будет решена в положительном ключе.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подтвердила, что Москва получила от азербайджанской стороны уведомление о прекращении деятельности Русского дома.

"В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством, конечно, Азербайджанской Республики", - отметила она.

В связи с этим добавлю, что глава "Россотрудничества" Евгений Примаков в эфире телеканала "Россия 24" посетовал на то, что российская сторона "неоднократно обращалась" к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, однако вопрос так и не был решен.

"Достаточно сложно регистрировать федеральный орган исполнительной власти, его представительство в какой-то стране как местную организацию", - заявил он.

По сути, это было недовольство азербайджанским законодательством. Мягко говоря, совсем не уместный тон и аргументация, особенно в сложившихся условиях. Такими же, мягко говоря удивительными, были и некоторые рассуждения М.Захаровой.

Она заявила, что "вброшена была тема, раскручена" и что все это "не соответствует уровню наших отношений и потенциалу, о котором мы всегда говорим". Тут впору кое о чем напомнить Захаровой. И начну я с того, что "Россотрудничество" считается в странах ЕС организацией, которая организует международные мероприятия, направленные на закрепление в общественном сознании восприятия оккупированных украинских территорий как российских.

Глава же "Россотрудничества" Е.Примаков и вовсе включён в санкционный список всех стран Евросоюза за "явную поддержку российской агрессии против Украины". По аналогичным основаниям он находится под санкциями Украины и Швейцарии. Кроме того, как сообщил РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков, Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, его счета заморожены.

"Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета. У нас ведутся непростые переговоры с французами на этот счет, тем более что Русский дом здесь существует на легальной основе, на основе двустороннего соглашения, и в России работает Французский культурный центр. Это негативное развитие событий последних недель", - сказал Мешков.

Как видим, дело далеко не в Азербайджане. Во многих странах мира отношение к главе "Россотрудничества" и к Русскому дому также является логически вытекающим из шагов, осуществляемых Россией. И М.Захарова прекрасно это все понимает. Она, безусловно, осознает, что "не соответствует уровню наших отношений и потенциалу, о котором мы всегда говорим" совсем иное.

Напомню, что правительственная комиссия Республики Казахстан, занимающаяся расследованием причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный, представила вчера предварительный отчет о трагедии, произошедшей 25 декабря 2024 года вблизи города Актау.

Эксперты зафиксировали многочисленные повреждения различных размеров и форм в хвостовой части фюзеляжа, киле, стабилизаторе, а также на рулях высоты и направления. Аналогичные повреждения выявлены на левом двигателе, левом крыле, гидравлической системе, а также на агрегатах и отдельных компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют характерную прямоугольную форму.

Все это исключает версию о том, что авиакатастрофа произошла в результате столкновения пассажирского самолета со стаей птиц или взрыва на его борту - таковы были версии, продвигающиеся российской стороной через подручные СМИ. При этом, данные повреждения доказывают версию о том, что пассажирский самолет авиакомпании AZAL был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С".

И тут напомню о том, что во вторник агентству Reuters сообщил источник в правительстве Азербайджана.

"Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты комплекса "Панцирь-С", который был извлечен из обломков самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы", - заявил источник.

В этих условиях, следовало бы ожидать от российской стороны реакции, которая бы "уровню наших отношений и потенциалу, о котором мы всегда говорим".

Но, этого не произошло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предварительный отчет Минтранса Казахстана о крушении самолета AZAL...точнее, не прокомментировал.

"Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с должным вниманием будут его изучать, но из Администрации президента РФ эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным", - сообщил он.

Иными словами, российская сторона и далее намерена тянуть время и отрицать свою вину в том, что авиакатастрофе самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку - Грозный. Соответственно и о наказании виновных в этой трагедии, а также о выплате компенсаций семьям погибших в ней, также не идет речи. А это именно то, что в реальности "уровню наших отношений и потенциалу, о котором мы всегда говорим". И мы вправе были бы ждать от М.Захаровой честных речей на эту тему. Но их не было.