Выявляется особая роль USAID в антиазербайджанской кампании в мировых СМИ

При Джо Байдене была известна предвзятая позиция администрации США по отношению к Азербайджану и привлечение на ключевые роли в этих делах проармянских политиков. Виктория Нуланд и другие официальные лица департамента под именем USAID поддерживали мировое армянство и продолжали антиазербайджанскую кампанию. Действующие при USAID такие институты, как NDI (Национальный демократический институт), IRI (Международный республиканский институт), IFES (Международный фонд электоральных систем), получали миллионы от Государственного департамента США, USAID и служили для создания хаоса и конфликтов в разных странах.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Депутат отметил, что в США роль моста между армянским лобби и этими организациями выполняли армянские лоббисты, которые действовали в интересах армянской диаспоры.

"Например, сенатор Боб Менендес и его жена армянского происхождения, которые сейчас арестованы по обвинению в коррупции. Эти лоббисты освещали армянский вопрос в контролируемых США СМИ. Приглашение бывших сепаратистов, Рубена Варданяна и других на передачу "Hard Talk" на BBC, демонстрация их позиции в других американских СМИ были составной частью совместных антиазербайджанских кампаний этих организаций. Сенаторы, осуществлявшие внешнюю политику США в предыдущей администрации, такие как Джо Байден, Энтони Блинкен, Боб Менендес, Адам Шифф, получали средства от армянского лобби и занимались деструктивной деятельностью", - отметил он.

Турал Гянджалиев напомнил, что деятельность USAID и связанных с ним структур уже прекращена.

"Мы видим, как Никол Пашинян потерпел фиаско во время своего последнего визита в Вашингтон. Он пытался встретиться с теми, кто его поддерживает, и армянское лобби приложило все усилия, чтобы организовать встречу с Дональдом Трампом, но этого не произошло. Разногласия между Пашиняном, армянской диаспорой, армянским лобби в США и армянской церковью показывают, насколько сложной является ситуация с армянским вопросом. Их единственный путь - это сближение с Азербайджаном, извинения и подписание мирного соглашения", - отметил депутат.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева сказала Trend, что президент США Дональд Трамп назвал USAID крупномасштабной коррумпированной организацией. Это можно ясно увидеть, если обратить внимание на деятельность организации за прошедшие годы.

"USAID был сформирован под именем оказания помощи в долгосрочном экономическом и социальном развитии. Утверждается, что учреждение выделяло помощь отдельным странам для развития сельского хозяйства, торговли, глобального здравоохранения, демократии и на гуманитарные цели с помощью различных программ. Фактически, USAID стремилась под видом помощи активно вмешиваться во внутренние дела отдельных стран, создавая благоприятные условия для нестабильности, переворотов и хаоса. Есть неопровержимые факты о том, что эта структура в свое время, финансируя организации, действующие в нашей республике под разными названиями, пыталась через них обеспечить перманентность незаконных акций в Азербайджане. Кроме того, USAID реализовывал различные проекты в регионах, чтобы прикрыть эту деятельность", - отметила она.

По словам депутата, после восстановления Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета международные круги, покровительствующие Армении, занимают предвзятую позицию в отношении нашей страны, выдвигают необоснованные претензии.

"В их числе Агентство США по международному развитию. До сих пор Госдепартамент США демонстрировал предвзятую позицию по отношению к Азербайджану, и всеми этими делами управляла сеть, созданная Викторией Нуланд. Теперь же становится ясно, что USAID сыграла особую роль в кампании против Азербайджана в мировых СМИ. Например, "Politico" и BBC получали серьезную финансовую поддержку от USAID. Также становится ясно, почему британская радиовещательная компания BBC поддерживала Рубена Варданяна и даже пригласила его на шоу "Hard Talk", - сказала она.

Севиндж Фаталиева подчеркнула, что эта организация в последние годы демонстрировала острую риторику по отношению к Азербайджану и еще больше усилила свою "любовь" к Армении.