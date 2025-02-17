К сожалению, в армянском обществе всё ещё жив дух реваншизма - Натаван Шейхова в программе "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На аналитической платформе Baku Network состоялся очередной выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостьей которого стала одна из известнейших фигур азербайджанской культуры - певица, профессор, народная артистка Азербайджана, заслуженная деятельница искусств Натаван Шейхова. В ходе программы Шейхова поделилась яркими воспоминаниями о начале своей творческой карьеры, раскрыла значимые этапы профессионального пути и затронула острые социальные и культурные вопросы современности, передает Day.Az.

В беседе Натаван Шейхова с теплотой вспоминала годы, когда её жизненный путь прочно связался с музыкой и искусством.

"Творчество всегда было частью моей жизни. Оно началось ещё в юности, когда я училась в консерватории. Именно там, в 1965 году, началась моя профессиональная карьера. В том же году я стала частью Государственного эстрадного оркестра Азербайджана под руководством великого композитора Рауфа Гаджиева. Это было начало моего пути, который длится вот уже 60 лет".

Работа с оркестром открыла Шейховой двери в большой мир музыки. Она объехала весь Советский Союз, выступая с концертами в крупнейших городах и даже самых отдалённых уголках страны. Эти гастроли принесли артистке не только богатый профессиональный опыт, но и множество тёплых воспоминаний.

"Наши выступления принимали с восторгом, - вспоминает Шейхова. - Мы выступали не только для азербайджанской диаспоры, но и для местных жителей. Афиши наших концертов украшали лучшие концертные залы. Нас слушали, нас любили, и это было главным признанием нашего труда".

Талант молодой певицы был замечен дирижёром Тофиком Ахмедовым, который внёс огромный вклад в развитие её карьеры. Он пригласил Шейхову к участию в концертах, а также организовал многочисленные записи для телевидения и радио, многие из которых сохранились в фондах.

"Это были годы, наполненные творчеством. Работа с талантливыми композиторами и музыкантами того времени стала для меня школой жизни. Каждое выступление, каждая запись - это выражение моей души и преданности искусству", - рассказывает Натаван Шейхова.

Однако с течением времени оркестр был расформирован. Несмотря на это, Н.Шейхова продолжила свой путь, став солисткой Театра песни имени Рашида Бейбутова. Она также начала преподавательскую деятельность, передавая свой опыт молодым музыкантам в музыкальном училище, школе имени Бюль-Бюля и Азербайджанской государственной консерватории.

"Обучая молодёжь, я всегда чувствовала ответственность за сохранение нашей музыкальной традиции. Это не просто работа, это - миссия", - подчеркнула артистка.

Особое место в беседе заняли воспоминания о гастролях в Советском Союзе, включая поездки в Армению. Шейхова вспоминала, как в 1988 году азербайджанские, армянские и грузинские артисты участвовали в фестивале трёх республик.

"Тогда в Армении нас принимали с огромной теплотой. Аншлаги, банкеты, доброжелательность - всё это оставило только приятные воспоминания. Казалось, что никакие политические разногласия не могли разрушить нашу дружбу", - отметила она.

Но, по словам Н.Шейховой, внезапно всё изменилось: "Всё рухнуло в один момент. Мне кажется, будто в армянское общество внедрили какую-то "бациллу" ненависти. Как можно было забыть о той дружбе, которая существовала между нашими народами? Это непостижимо".

Вспоминая разрушения, которые понесли азербайджанские территории в результате армянской оккупации, Шейхова выразила глубокую боль за утраченные культурные ценности.

"Они сравняли с землёй всё: музеи, школы, театры. Когда мы сейчас посещаем освобождённые территории, мы видим только руины. Это больно осознавать. Их действия явно противоречат тому, что они называют "высокой цивилизованностью"," - подчеркнула певица.

Особенно её поразило молчание женщин, традиционных хранительниц семейного очага: "Женщины всегда были символом мира. Почему армянские женщины не остановили этот конфликт? Почему они позволили своим детям идти на войну? Это вызывает у меня только удивление", - поделилась своими эмоциями Шейхова.

Несмотря на все пережитые трудности, Натаван Шейхова выражает оптимизм и веру в возможность мирного сосуществования.

"Мы, азербайджанцы, всегда были толерантным и интернациональным народом. Мы открыты для диалога и готовы строить будущее на принципах взаимопонимания. Наш президент неоднократно предлагал Армении мир и интеграцию. Но, к сожалению, в армянском обществе всё ещё жив дух реваншизма. Это нужно преодолеть", - подчеркнула артистка.

Н.Шейхова убеждена, что культура и искусство способны сыграть ключевую роль в преодолении вражды и построении мостов между народами: "Музыка, театр, искусство - это вечные источники вдохновения и объединения. Именно творческие люди могут найти точки соприкосновения и внести свой вклад в установление мира".