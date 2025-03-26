Армения понимает, что возможность заключить мир не будет длиться вечно

Одной из причин, по которой Армения решила заключить мирное соглашение с Азербайджаном, является то, что они поняли, что эта возможность не будет длиться вечно, и было бы жаль ее упустить.

Как передает Day.Az со ссылкой на аргентинское издание PERFIL, об этом сказал Cпециальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков во время визита в Буэнос-Айрес.

По его словам, завершившиеся переговоры позволят обеим странам восстановить дипломатические отношения и открыть границы для взаимной выгоды. Это зависит от готовности Еревана внести поправки в свою конституцию, отказаться от будущих территориальных претензий и ликвидировать присутствие иностранных сил на пограничных пунктах.

"Это соглашение - не конец, а начало. Мир строится действиями, а не просто словами. Мы должны двигаться вперед с общим видением более процветающего и мирного будущего для Кавказа", - заявил Амирбеков на пресс-конференции, в которой приняло участие PERFIL.

Как пишет издание, Южный Кавказ не только имеет стратегическое значение с точки зрения логистики и природных ресурсов, но и служит буфером между странами. Это один из важнейших маршрутов мировой торговли.

Говоря о политике Дональда Трампа, геополитической ситуации в мире, российско-украинском конфликте и переговорах в Саудовской Аравии, Амирбеков подчеркнул, что у администрации Трампа есть сильный сигнал о прекращении конфликтов, войн и неразрешенных споров.

"В этом смысле я считаю, что этот сигнал заставил армян увидеть переход от действий и простых деклараций к делам. Это позитивный шаг, но это только половина того, что нужно сделать. Теперь Армения должна предпринять необходимые шаги для эффективного достижения мира", - сказал Амирбеков.

PERFIL также отмечает, что во время встречи с министром внутренних дел Аргентины Гильермо Франкосом в Каса-Росада Эльчин Амирбеков ясно дал понять, что конфликт нельзя рассматривать через призму единой интерпретации, а скорее с "более сбалансированной" точки зрения, которая также учитывает требования Азербайджана.

"Аргентина - миролюбивая страна, которая соблюдает международное право и уважает территориальную целостность и суверенитет стран. Мы хотим довести до внимания аргентинцев нашу точку зрения, чтобы не допустить, чтобы какое-либо решение или суждение основывалось исключительно на одностороннем изложении одной стороны. Отсутствие значительной азербайджанской общины в Аргентине является существенным недостатком", - сказал Амирбеков.

Азербайджана подчеркивает, что международное сообщество должно понять: для достижения прочного мира недостаточно признать единую точку зрения. Необходим подход, учитывающий интересы обеих стран и сложную динамику региона.

"Мы не можем позволить единому мнению возобладать. Нам нужно, чтобы правда Азербайджана была услышана, чтобы любое достигнутое соглашение было действительно справедливым и равноправным. Переговоры по мирному соглашению продолжаются уже два года. В последние недели мы направляли армянской стороне послания о вопросах, которые разрешимы при наличии политической воли. Если прогресса нет, это означает, что другая сторона не хочет достигать мира с Азербайджаном", - заключил Специальный представитель Президента Азербайджана.