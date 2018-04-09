Как Саргсян расправляется с политическими противниками - Подробности беззакония

Международные организации, включающие Армению в число правовых стран, совершают преступление против истины, а также против армянского народа, который живет в условиях диктата правящего клана и репрессий. Подобные рейтинги отвлекают внимание международных структур от Армении и убеждают власти в полной безнаказанности.

Хотя не исключено, что в тех же структурах прекрасно знают о происходящем в этой изолированной и управляемой преступным режимом стране, но закрывают на это глаза, преследуя при этом собственные цели.

Утром 7 апреля в дом активистки движений "Отвергни Сержа" и "Мой шаг" Ануш Лалаян прибыли 5 сотрудников полиции Армении - без повестки и объяснений. В беседе с Epress.am она заявила, что в момент их прибытия ее дома не было.

"Я была на работе, когда мне позвонил представитель полиции, сказал, что он из полиции административного района Кентрон [Ереван], в довольно грубом и агрессивном тоне потребовал сказать, где я нахожусь. Естественно, я отказалась, так как они не сообщили, на каком основании предъявляют мне это требование". От матери активистки стражи правопорядка потребовали показать ее фото: "Они, наверно, даже не видели моего лица, не знают меня. Просто сказали, что Дорожная полиция зарегистрировала совершенное мной нарушение, на что я ответила, что у меня ни машины нет, ни дорогу в неположенном месте я не переходила. Сказала им, что говорила со своим адвокатом и не появлюсь, пока не получу повестку, на что полицейский заметил: кто твой адвокат? Он препятствует работе полиции".

Этот визит Лалаян случайностью не считает: он, по ее мнению, преследует политические цели.

"Думаю, это связано с моим участием в инициативах "Отвергни Сержа" и "Мой шаг", это политическое преследование". На вопрос о том, в какой политической силе она состоит, Лалаян ответила: "Ко всем тем силам, которые против власти Сержа Саргсяна".

Таковы реалии Армении. И это далеко не первый случай полицейского террора против критиков действующей власти. "Не замечая" все это, международные организации нарушают все принципы и нормы. А главное - дают возможность преступному клану и дальше давить и грабить свой народ.

Султан Керим