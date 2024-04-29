https://news.day.az/popularblog/1655984.html В Сети завирусилось видео с котом, который грациозно ломает творения своей хозяйки - ВИДЕО
В Сети завирусилось видео с котом, который грациозно ломает творения своей хозяйки - ВИДЕО
В Сети завирусилось видео с котом, который грациозно ломает творения своей хозяйки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Типичный заказчик, который решил внести "небольшие правки".
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