В Сети завирусилось видео с котом, который грациозно ломает творения своей хозяйки

В Сети завирусилось видео с котом, который грациозно ломает творения своей хозяйки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Типичный заказчик, который решил внести "небольшие правки".

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