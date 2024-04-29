https://news.day.az/popularblog/1656063.html Галкин показал Пугачеву в домашнем образе - ФОТО
Галкин показал Пугачеву в домашнем образе - ФОТО
Комик и актер Максим Галкин показал поклонникам редкий кадр со своей женой, певицей Аллой Пугачевой. Как передает Day.Az, снимок опубликован в Instagram.
На фотографии 75-летняя Алла Пугачева предстала в домашнем образе. Народная артистка СССР была запечатлена в розовом халате, который украшен цветочной вышивкой. Певица позировала с белым полотенцем на голове. Знаменитость сидела на балконе.
"Доброе утро!" - подписал снимок Максим Галкин.
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