Галкин показал Пугачеву в домашнем образе

Комик и актер Максим Галкин показал поклонникам редкий кадр со своей женой, певицей Аллой Пугачевой. Как передает Day.Az, снимок опубликован в Instagram.

На фотографии 75-летняя Алла Пугачева предстала в домашнем образе. Народная артистка СССР была запечатлена в розовом халате, который украшен цветочной вышивкой. Певица позировала с белым полотенцем на голове. Знаменитость сидела на балконе.

"Доброе утро!" - подписал снимок Максим Галкин.

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