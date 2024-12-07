Умер создатель сериала "Полицейская академия"

Ушел из жизни известный продюсер Пол Маслански, создатель популярной комедии "Полицейская академия" и многих других проектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу, 7 декабря, The Hollywood Reporter.

Маслански скончался от естественных причин в больнице города Лос-Роблес (штат Калифорния). Ему был 91 год.

Пол Маслански начал карьеру продюсера в Италии, работая над фильмом "Замок живых мертвецов" (1964) с Кристофером Ли в главной роли. Он сотрудничал с такими знаменитыми режиссерами, как Джордж Кьюкор и Фред Скеписи, снимая картины "Синяя птица" (1976) с Элизабет Тейлор и "Русский дом" (1990) с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер.

Помимо этого, Пол Маслански продюсировал драму "Дитя любви" (1982) с Эми Мэдиган. Кроме того, он снял комедию "Мусорная охота" (1979) и фильм "Флюк" (1995) о бизнесмене, возрожденном в облике собаки.

Самым известным проектом продюсера остается культовая комедия "Полицейская академия" (1984), снятая в Торонто. Премьера фильма принесла доход в размере 8.6 млн долларов (32 млн долларов на сегодняшний день). В итоге, согласно данным Box Office Mojo, фильм собрал 82 млн долларов (249 млн долларов с учетом инфляции). После успешного старта в итоге было снято шесть продолжений и сериал.