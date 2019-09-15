Американскую актрису Фелисити Хаффман, которая ранее призналась в мошенничестве, приговорили к 14 дням тюрьмы. Исполнительницу роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки" признали виновной за то, что она дала взятку в университете, куда поступила ее дочь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Согласно решению суда, Хаффман не только проведет две недели за решеткой, но и 250 часов на общественных работах, а также заплатит 30 тысяч долларов штрафа.

Прокуроры требовали приговорить актрису к месяцу тюрьмы. Сама Фелисити признает свою вину и раскаивается в содеянном. "Я хочу извиниться перед студентами, которые ежедневно усердно работают, чтобы поступить в колледж, и их родителями, которые приносят огромные жертвы, чтобы поддержать своих детей, и делают это честно", - сказала актриса в суде.

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