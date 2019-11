Можем поспорить, накануне Рождества вы не откажете себе в удовольствии в сотый раз прослушать песню All I Want For Christmas Is You. Вы не одиноки! Неслучайно минувшим днем эта композиция побила сразу три мировых рекорда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, организация рекордов Гиннесса признала культовый джингл Мэрайи Кэри 1994 года самой успешной праздничной песней в сольном исполнении; лучшей из лучших в стриминговых сервисах (на платформе Spotify в прошлом декабре ее послушали 10,8 млн); и самой популярной рождественской песней в Великобритании согласно чарту топ-10.

Кэри приняла поздравления на специальном шоу в Лас-Вегасе во время старта ее праздничного гастрольного тура по Америке. "Огромное спасибо Книге рекордов Гиннесса за то, что удостоили меня трех рекордов в Книге 2020 года", - написала Кэри в инстаграме.