https://news.day.az/showbiz/1345170.html В Роттердаме проходит финал «Евровидения 2021» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Роттердаме проходит финал «Евровидения 2021» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В нидерландском городе Роттердам проходит финал музыкального конкурса Евровидение - 2021, передает Day.Az.
За победу на конкурсе поборются представители 26 стран.
"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре