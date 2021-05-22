В Роттердаме проходит финал «Евровидения 2021»

В нидерландском городе Роттердам проходит финал музыкального конкурса Евровидение - 2021, передает Day.Az.

За победу на конкурсе поборются представители 26 стран.

"Евровидение" в этом году проходит с 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.