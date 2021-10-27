Продюсеры начали собственное расследование смерти на съемках фильма с Болдуином
Depozit faizini öncədən al!

Продюсеры фильма "Ржавчина" начали собственное расследование смерти оператора Галины Хатчинс, которая была убита на съемках. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актерам и другим членам съемочной группы было направлено письмо, в котором говорится, что для разбирательства наняли команду юристов из компании Jenner & Block. В обращении отмечается, что специалисты сами будут решать, с кем из участников проекта проводить интервью и какие выводы делать по итогам расследования. Кроме того, продюсеры киноленты заявили о готовности сотрудничать с властями.

Ранее стало известно, что в США могут выдвинуть уголовные обвинения против актера Алека Болдуина и съемочной группы фильма "Ржавчина" после инцидента с выстрелом на съемках. "Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении", - заявила Мэри Кармак-Альтвайс, прокурор округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна "Ржавчина" американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, и был ранен режиссер Джоэл Соуса.