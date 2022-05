Во Франции стартует 75-й Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль в 75-й раз в своей истории открывается на Лазурном берегу Франции. По знаменитой лестнице фестивального дворца на набережной Круазет во вторник поднимутся вечером известные актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, а также дебютанты, совершающие первые шаги в мировом кинематографе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Фильмом открытия выбрана картина Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж" (Coup ). Во французском ремейке японского фильма 2017 года снялись кинозвезды Ромен Дюрис и Беренис Бежо.

На этот раз устроители фестиваля отобрали для участия в своих программах 47 фильмов по итогам просмотра более двух тысяч кинолент. Из них в основной конкурс отобраны 18.

Интерес рецензентов ведущих изданий привлекает фильм канадского кинорежиссера и сценариста Дэвида Кроненберга "Преступления будущего" (Crimes of the Future). Лента в жанре фантастики стала ремейком его же фильма 1970 года. В новой картине постановщика снялись Кристен Стюарт, Леа Сейду, Вигго Мортенсен.

Также в основной конкурс вошел фильм южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука "Решение уйти" (Decision to Leave). В 2004 году он получил Гран-при фестиваля в Канне за фильм "Олдбой" (Old Boy). На "Золотую пальмовую ветвь" также претендуют бельгийские режиссеры - братья Жан-Пьер и Люк Дарденны. Свою новую киноработу "Тори и Локита" (Tori et Lokita) они посвящают судьбе двух африканских юношей, отправившихся в Бельгию попытать счастье.

Кроме того, в списке претендентов на высшую награду фестиваля - итало-французская актриса и режиссер Валерия Бруни-Тедески. Ее фильм "Амандье" (Les Amandiers) рассказывает об одноименном театре и школе молодых актеров в пригороде Парижа Нантере. Шведский режиссер Тарик Салех участвует в конкурсе с фильмом "Мальчик с небес" (Boy from Heaven). Его соотечественник Рубен Эстлунд представит на суд каннского жюри свой "Треугольник печали" (Triangle of Sadness).

С большим интересом в киностолице Лазурного берега ожидается показ биографического фильма "Элвис" о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли. Главную роль в фильме сыграл 30-летний американский актер и певец Остин Батлер. В роли импресарио музыканта - полковника Тома Паркера - снялся Том Хэнкс. Музу певца Присциллу Пресли сыграла австралийская актриса Оливия Деджонг.