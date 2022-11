Стала известна дата релиза сериала «The Last Of Us»

На официальном сайте HBO на странице сериала "The Last Of Us" появилась точная дата выхода проекта: 15 января 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шоураннеры сообщали, что сериал появится на экранах в 2023 году, однако точные сроки релиза были пока неизвестны. На появившуюся на сайте информацию обратили внимание пользователи сети, HBO пока не давала официальных комментариев.

В центре сюжета - несколько персонажей, которые остались последними в результате распада общества, вызванного инфекционным заболеванием. Основные герои - контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и 14-летняя девочка по имени Элли (Белла Рамзи), которую он должен вывести за пределы охраняемой территории.