Звезда «50 оттенков серого» стал лицом новой рекламы Loewe

Звезда фильма "50 оттенков серого" Джейми Дорнан стал лицом новой рекламной кампании испанского бренда Loewe. Об этом сообщает Yahoo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для мужской рекламной кампании бренда Loewe привлекли музыканта Омара Аполло и актера Джейми Дорнана. Звезда фильма "50 оттенков серого" позировал в черном пальто, джинсах и рубашке.

Новая мужская кампания, снятая Дэвидом Симсом, исследует возможности использования взгляда и жестов для выражения чувств и ощущений.

"В этом сезоне у Loewe новый подход к повествованию. Бренд использует психологию молчаливого общения как способ изобразить странную реальность", - объясняет бренд.

Кампания отдает дань уважения художнику Жюльену Нгуену, чьи работы послужили вдохновением для создания коллекции, и отражает его интерес к старым мастерам. В коллекции представлены сумки и обувь, включая популярные модели Puzzle Fold tote, Terra Chelsea boots и derbies.