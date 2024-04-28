Завершился суд между Бритни Спирс и опекавшим ее отцом

Певица Бритни Спирс спустя три с половиной года окончательно урегулировала дело об опеке со стороны отца Джейми Спирса. О том, что суд завершился, написало издание Page Six со ссылкой на адвоката певицы Мэтью Розенгарта, передает Day.Az.

"Мисс Спирс всегда будет иконой, звездой, смелой артисткой исторических, эпических масштабов. Несмотря на то, что опеку сняли в ноябре 2021 года, ее желание свободы полностью исполнено сейчас", - сказал он.

Он подчеркнул, что больше 42-летней Спирс не придется заниматься судебными или любыми другими правовыми вопросами, касающимися опеки.

По словам Розенгарта, с момента снятия опеки Спирс доказала свою самостоятельность, выпустив хитовые синглы и автобиографию-бестселлер.

71-летний Джейми Спирс установил опеку над дочерью в 2008 году и контролировал ее финансовые, рабочие и медицинские дела.

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