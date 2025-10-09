https://news.day.az/showbiz/1786769.html Басист группы Kiss попал в ДТП Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу, штат Калифорния. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В публикации отмечается, что ДТП произошло 7 октября. 76-летний музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину.
В публикации отмечается, что ДТП произошло 7 октября. 76-летний музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину. Симмонса госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.
Музыкант заявил, что чувствует себя хорошо.
