Басист группы Kiss попал в ДТП

Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу, штат Калифорния. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что ДТП произошло 7 октября. 76-летний музыкант потерял сознание за рулем своего автомобиля и врезался в припаркованную машину. Симмонса госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.

Музыкант заявил, что чувствует себя хорошо.